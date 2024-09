Da Tokyo a Parigi, Barlaam si ripete: oro e record del mondo nei 50 stile libero

UN'ALTRA IMPRESA

Barlaam aveva già rotto il ghiaccio con l'argento nei 400 metri stile libero S9

© Getty Images Simone Barlaam ha vinto la medaglia d'oro nei 50 stile libero, categoria S9, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro ha nuotato in 23"90, nuovo record del mondo (che già gli apparteneva), precedendo l'atleta neutrale Denis Tarasov (25"15) e il norvegese Fredrik Solberg (25"33). Per lui è doppietta personale dopo aver conquistato la medaglia più preziosa già nella precedente edizione dei Giochi a Tokyo, sempre nella stessa distanza.

Parigi nel destino per Barlaam: da bambino, nato con una coxa vara e una ipoplasia congenita del femore destro, ha trascorso un periodo nella capitale francese proprio per sottoporsi alle cure che lo hanno portato fino al nuoto e oggi, ancora una volta, sul podio paralimpico. Una fase della vita che gli ha anche regalato delle amicizie ancora forti, tant'è che sugli spalti c'erano tifosi francesi lì per lui.

"Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti: in queste Paralimpiadi, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalità, ed è molto bello", ha dichiarato Barlaam. "Per me, oro e record è tanta roba". Barlaam aveva già rotto il ghiaccio con l'argento nei 400 metri stile libero S9, non esattamente la sua specialità, benché nel 2023 abbia conquistato proprio in questa gara uno dei suoi sei ori agli scorsi Mondiali.