Iapichino vola in finale nel lungo donne con un ottimo 6,87

PARIGI 2024

L'azzurra si mostra in grande condizione e chiude quasi subito la qualificazione con un convincente salto. Vissa eliminata per ora nei 1500 donne ma con un eccellente crono

© Grana/Fidal Larissa Iapichino, argento nel salto in lungo ai campionati europei di Roma, apre la sua esperienza delle Olimpiadi di Parigi con un'ottima qualificazione dove inizia con un primo salto di 6,60 per poi, al successivo tentativo, piazzare un eccellente 6,87 che le garantisce direttamente il passaggio diretto, bastava 6,75, alla finale di giovedì 8 agosto alle 20,00.

BATTERIE 1500 DONNE

Sintayehu Vissa, mezzofondista italiana di origine etiopica, che vive e si allena negli Stati Uniti da alcuni anni, offre una grande impressione nel corso della prima batteria di qualificazione dei 1500 femminili, non riuscendo a terminare la gara tra le prime sei posizioni utili per l'accesso diretto alla semifinale, ma ottenendo il crono di 4'00"69 che le vale il personale di quasi un secondo, oltre che la seconda miglior prestazione italiana di sempre dietro al record nazionale della campionessa olimpica di Los Angeles 1984, Gabriella Dorio.

Veramente sfortunata l'atleta cresciuta in Friuli che, già ai mondiali di Budapest 2023, venne eliminata in batteria pur facendo il suo precedente personale di 4'01"66, ma per la nuova regola del ripescaggio avrà in questa occasione un'altra possibilità domani 7 agosto, dalle 12.45, per ottenere un meritatissimo passaggio del turno, pur se le resta la soddisfazione di avere già ottenuto con questo tempo il minimo per i mondiali di Tokyo 2025.

Nella batteria di Vissa la vittoria è andata all'etiope Gudaf Tsegay in 3'58"84, mentre nelle due successive sono meno brillanti le azzurre Federica Del Buono, quattordicesima nella seconda in 4'10"14 con il successo dell'altra etiope Diribe Welteji con 3'59"73, e Lodovica Cavalli tredicesima nella terza con 4'11"68 con la vittoria della keniana Nelly Chepchirchir in 4'02"67, ma entrambe avranno la stessa ulteriore opportunità di Vissa domani.

LE DICHIARAZIONI DI VISSA

"Mi sentivo bene non avevo niente da perdere e volevo a tutti i costi quel sesto posto che voleva dire la semifinale. Sono felice in ogni caso per il crono, non troppo stanca e adesso punto tutto sul ripescaggio".

© Colombo/FIDAL

LE DICHIARAZIONI DI DEL BUONO

"Sono crollata nell'ultimo giro, sino a lì pensavo di poter fare bene ma vediamo domani nel ripescaggio se sarò in grado di rifarmi".

RIPESCAGGI 400 METRI DONNE

Alice Mangione chiude con onore la sua prima partecipazione a cinque cerchi chiudendo in terza posizione con il personale di 51"07 la sua batteria.