Triatleta belga Michel: "Non ho contratto l'escherichia coli ma altro virus"

PARIGI 2024

La triatleta belga fa chiarezza sulle proprie condizioni di salute dopo le polemiche arrivate negli scorsi giorni

© IPA Arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Claire Michel, triatleta belga che era stata ricoverata in ospedale dopo la gara di triathlon femminile a causa di alcuni problemi di salute. Inizialmente si pensava che avesse contratto l'escherichia coli, uno dei due batteri fecali di cui si misura il tasso di presenza nella Senna per analizzarne la qualità. Ma a rassicurare tutti quanti è stata la stessa belga con un post su Instagram: "Gli esami del sangue hanno dimostrato che avevo contratto un virus, ma non l’E.Coli. Dopo tre giorni di vomito e diarrea che mi hanno svuotato, ho avuto bisogno di più cure mediche domenica al Policlinico del Villaggio Olimpico".