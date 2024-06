Tiro a segno, Massimo Spinella conquista il pass olimpico nella pistola automatica

PARIGI 2024

Il 24enne di Reggio Calabria ha ottenuto l'accesso grazie al ranking olimpico

© instagram La qualificazione era nell'aria, tuttavia era necessario attendere la conferma del ranking a cinque cerchi: Massimo Spinella prenderà parte alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 nel tiro a segno. Il 24enne di Reggio Calabria ha ottenuto il pass nominale nella pistola automatica da 25 metri maschile grazie al risultato emerso dalle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo in programma a Monaco di Baviera dove gli inseguitori dell'azzurro non hanno centrato la finale.

Nonostante abbia chiuso il turno in ventinovesima posizione, il tiratore calabrese è stato superato soltanto dall'australiano Sergei Evglevski che non è riuscito a centrare l'accesso alla finale che gli avrebbe garantito la partecipazione a Giochi lasciandosi piuttosto alle spalle gli altri tre concorrenti. Insieme a Spinella a Parigi sarà presente anche Riccardo Mazzetti che si era garantito l'accesso non nominale con l'argento agli Europei.