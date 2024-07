PARIGI 2024

Jasmine non accede ai quarti: sconfitta 2-1 dalla slovacca Schmiedlova. Lorenzo batte Navone 7-6(2), 6-3 e raggiunge Fritz

Clamoroso Paolini: eliminata agli ottavi da Schmiedlova. Le FOTO del match



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini di una medaglia nel torneo di tennis di Parigi 2024: l’azzurra viene sconfitta 2-1 per mano di Karolina Schmiedlova, con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 in oltre due ore e mezza di gioco. Senza sbavature il cammino di Lorenzo Musetti, l’azzurro vola agli ottavi di finale battendo l’argentino Navone con un netto 2-0 (7-6, 6-3). Ad attendere l’italiano c’è lo statunitense Fritz.

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale nel torneo femminile di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra viene sconfitta 2-1 dalla slovacca Schmiedlova in due ore e trentuno minuti. Nel primo parziale Jasmine scappa subito via, approfittando degli errori della sua avversaria e andando sul 5-2. A un game dalla chiusura del set l’azzurra vive però un momento di blackout: rimonta pazzesca della Schmiedlova, che ruba il servizio a Jasmine due volte di fila e chiude con il 7-5 che vale l’1-0. Il secondo set è decisamente diverso: Paolini mette il turbo volando via sul 5-1, non si spegne come in precedenza (nonostante un break subito) e archivia la pratica con il 6-3 che riporta la sfida in equilibrio. Nel set decisivo la stanchezza si fa sentire, con le due che non tengono nessun turno di battuta a proprio favore fino al 2-2. La slovacca sembra avere l’inerzia dalla propria parte sul 4-3 dopo un game molto lungo, ma accusa fisicamente nel gioco successivo. Paolini ne approfitta con il break del 5-4, ma cade proprio nel momento più importante, ovvero a servizio per chiudere l’incontro. Sul 5-5 la finalista del Roland Garros e di Wimbledon cala ancora mentalmente, commettendo troppi errori e arrendendosi sul 7-5 che vale il 2-1 finale di Schmiedlova.

MUSETTI VOLA AGLI OTTAVI

Missione compiuta per Lorenzo Musetti, unico italiano rimasto nel singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il carrarese si impone 7-6(2), 6-3 sull'argentino Mariano Navone, accedendo così agli ottavi dove se la vedrà con l'americano Taylor Fritz. Il numero 16 al Mondo rischia nel primo set quando si fa rimontare da 0-4, ma vince il tie-break con il punteggio di 7-2 per poi aggiudicarsi anche il secondo parziale.

Lorenzo Musetti tiene alto il nome dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: il carrarese, unico superstite nel singolare maschile, piega 7-6(2), 6-3 l'argentino Mariano Navone. Un successo che vale l'accesso agli ottavi di finale. E il risultato sarebbe ancora più ampio se il numero 16 al Mondo non avesse avuto un momento di incertezza. In avvio, infatti, va subito sul 4-0, ma si fa rimontare sul 5-5 e deve così conquistarsi il primo set al tie-break, dominato e poi vinto 7-2. Più agevole il secondo parziale: Musetti si porta subito sul 3-1, in difesa e in battuta non rischia niente e anzi ha sul 5-2 un match point. Navone lo annulla, ma il successo dell'italiano è solo rimandato: al momento di servire per il match, Musetti lascia l'avversario a 0 e certifica il suo passaggio del turno. Ci sono ancora chance di medaglia: agli ottavi di finale, Musetti se la vedrà con l'americano Taylor Fritz, capace di eliminare con il punteggio di 6(3)-7, 6-3, 6-2 l'inglese Draper.