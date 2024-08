Parigi 2024, Tamberi: "La gara più difficile della mia vita, tutti in pedana con me"

PARIGI 2024

L'azzurro prova a caricarsi alla vigilia del debutto olimpico: "Lotterò con tutto me stesso"

Nonostante le recenti avversità, Gianmarco Tamberi è pronto a dare il massimo per il suo debutto a Parigi 2024, in programma mercoledì mattina: "Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita - le parole dell'altista azzurro, reduce da un probabile calcolo renale -. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla. Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo! Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno. Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai".

IL MESSAGGIO DI TAMBERI

LE PAROLE DI MALAGÒ: "TALMENTE MOTIVATO CHE NON CI DELUDERÀ"

"Tamberi? Darà tutto il 100%, non si tratta di essere dei grandi medici, in questi giorni ha avuto i suoi problemi, ma lui è talmente motivato che non ci deluderà". Questa la carica del presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla vigilia dell'esordio del portabandiera azzurro ai Giochi di Parigi. Il presidente crede in lui e non ha dubbi sul sostegno che riceverà l'atleta: "Come sta? Sempre in progressione, in miglioramento rispetto alle prime ore. Poi - ha proseguito - fa bene a chiamare i tifosi, anche in condizioni idilliache li chiama, figuriamoci ora quanto ne senta il bisogno. Ma in tantissimi domani saranno allo stadio per lui", ha aggiunto Malagò.