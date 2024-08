Parigi 2024, Pilato risponde a Di Francisca: "Ognuno gioisce per ciò che vuole"

© Getty Images

"L'episodio successo a me è sgradevole, ma capita in tanti ambiti. Nessuno può dirmi per cosa gioire. Tutti abbiamo un percorso e non mi permetterei mai di parlare di chi ha un percorso che non conosco". Così Benedetta Pilato, dopo le parole sul quarto posto da parte della campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, che poi si era scusata al telefono con l'azzurra. "Tanti giovani si sono sentiti colpiti personalmente da episodi di questo tipo - ha aggiunto -. Spero di aver smosso la mia generazione. Dicono che noi giovani siamo svogliati, se finisci l'università in dieci anni dicono che sei sbagliato". Poi ha concluso: "Non sono una che si accontenta, a nessuna piace perdere, ma quando arrivo quarta non posso chiedere di rifare la gara, accetto quello che viene. Io ho capito quello che valgo, per quello la mia contentezza nella mia intervista".