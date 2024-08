Parigi 2024: la slovacca Potocka collassa dopo le batterie dei 200 misti, fuori in barella

PARIGI 2024

Immediati i soccorsi: l'atleta è uscita con la maschera d'ossigeno, era cosciente. "Ha avuto attacco d'asma"

© Getty Images Shock alla Defence Arena di Parigi durante le batterie dei 200 metri misti femminili ai Giochi olimpici. La 21enne nuotatrice slovacca Tamara Potocka è collassata all'uscita dalla vasca dopo la prova, dove ha ottenuto il settimo tempo, e immediatamente soccorsa dai sanitari. La Potocka è poi stata trasportata via in barella con la maschera d'ossigeno. "È cosciente ma aspettiamo nuove informazioni mediche ", hanno spiegato gli organizzatori.

La squadra olimpica slovacca ha dichiarato a The Athletic che la Potocka ha avuto un attacco d'asma e che è stata sottoposta a ossigenoterapia. "Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male - ha detto Ivana Langeova, membro della spedizione di nuoto slovacca - Sarà tenuta sotto controllo per un po' a scopo precauzionale".