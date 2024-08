Parigi 2024, medaglia anche per l'altra pugile iperandrogina Lin Yu Ting: ed è polemica

PARIGI 2024

La taiwanese ha battuto la bulgara Kamenova Staneva, che dopo la sconfitta ha mostrato al pubblico una 'X'. Intanto il presidente dell'Algeria ringrazia Khelif: "Ha onorato le donne"

IL SEGNO DELLA 'X'

Dopo la sconfitta per 5-0 la bulgara si è rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria e poi si è rivolta al pubblico indicando sé stessa e mostrando al pubblico il festo inequivocabile di una x, come a dire "io sono donna (x-x) e non possiedo cromosomi y".

IL PRESIDENTE DELL'ALGERIA A KHELIF: "SIAMO AL TUO FIANCO"

Nel frattempo il presidente dell'Algeria si è congratulato con Khelif: "Congratulazioni per la qualificazione, Imane Khelif. Hai onorato l'Algeria, le donne algerine e la boxe algerina. Saremo al tuo fianco qualsiasi sarà il tuo risultato. Buona fortuna per i prossimi due round e avanti Imane Kelifh". Queste le parole di Abdelmadjid Tebboune, affidate a un post su X, a commento della vittoria sull'ungherese Anna Luca Hamori ai quarti. Con quel successo Khelif si è assicurata almeno una medaglia, la prima del suo Paese alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TRUMP CONTRO KHELIF: "CARINI HA LOTTATO CONTRO UN PUGILE"

Anche Donald Trump, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è intervenuto sul caso Carini-Khelif alle Olimpiadi di Parigi. Durante un comizio ad Atlanta l'ex presidente Usa è tornato sul match che ha coinvolto la pugile azzurra e l'algerina, la cui presenza ai Giochi è stata contestata per la precedente squalifica ai Mondiali del 2023 per un alto tasso di testosterone. "Carini è stata colpita così duramente che non sapeva cosa diavolo l'avesse colpita. Ha combattuto contro un buon pugile", queste le parole di Trump, riportate dal 'New York Post', riferendosi a Khelif come se fosse un uomo.

