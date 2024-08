Parigi 2024, Bach sul caso Khelif: "Unica base è la scienza, bene le parole della Carini"

© Getty Images

Nella conferenza stampa di metà Olimpiade, il presidente del Cio Thomas Bach è tornato a parlare del controverso caso Imane Khelif che sta monopolizzando Parigi 2024. "Ci sono atlete che sono nate donne, cresciute come donne, che hanno passaporti da donna e che per molti anni hanno partecipato a manifestazioni sportive come donne. Questo è chiaro, non c'è mai stato alcun dubbio - ha dichiarato -. Alcune persone vogliono appropriarsi della definizione di 'donna'. Se ci dimostreranno qualche prova scientifica siamo pronti a prenderla in considerazione, ma non parteciperemo ad alcun dibattito politico. Ci sono persone che portano avanti questo discorso di odio e abuso, questo è inaccettabile".