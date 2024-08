Parigi 2024, boxe: Khelif vince ai punti e scoppia in lacrime, è medaglia sicura

parigi 2024

L'algerina al centro delle polemiche ha battuto l'ungherese Anna Luca Hamori, come minimo sarà bronzo. "Combatto per la dignità di ogni donna"

© Getty Images Al termine di tre riprese che si sono svolte regolarmente, nei quarti di finale del torneo di boxe, categoria - 66 kg donne, la pugile algerina iperandrogina Imane Khelif - al centro delle polemiche per la sua partecipazione ai Giochi - ha vinto ai punti il match contro l'ungherese Anna Luca Hamori. Non essendo prevista nel programma olimpico la finale per il terzo e quarto posto, l'algerina è quindi sicura di vincere almeno il bronzo. A fine incontro, la Khelif è scoppiata in lacrime: "È una questione di dignità e onore per ogni donna". Nel primo turno, Khelif aveva vinto per il ritiro dopo pochi secondi dell'italiana Angela Carini.

"Tutto il popolo arabo mi conosce da anni - ha aggiunto la Khelif, al centro delle polemiche per i suoi livelli di testosterone - Per anni ho fatto boxe nelle competizioni della federazione internazionale, loro sono stati ingiusti con me. Ma io ho Dio. Sono molto orgogliosa di portare una medaglia per il mio Paese qui a Parigi. Ho lavorato molto duramente per essere qui".

"Desidero augurare buona fortuna alla mia avversaria (Imane Khelif, ndr) e alle altre concorrenti per le finali. Ringrazio il mio coach e la squadra ungherese, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno supportato", le parole dell'ungherese Hamori, sconfitta dall'algerina. "Penso sia stato un buon match, sono molto orgogliosa di come ho combattuto e sono riconoscente di essere qui. È stato un buon torneo per me, questo era il mio sogno e sono molto felice".



Il saluto militare al termine del match che l'ha vista vincere ai punti sulla ungherese Hamori, poi la corsa verso il suo allenatore e il pianto liberatorio. Imane Khelif ha vissuto così gli ultimi secondi sul ring dell'Arena Paris Nord, prima di immergersi in zona mista per le interviste post match. L'algerina intersex si qualifica per le semifinali e conquista una medaglia sicura ai Giochi di Parigi 2024.

"Mia figlia è una bambina - ha detto il papà, Omar Khelif da un piccolo villaggio algerino - È stata cresciuta come una bambina. È una bambina forte, l'ho cresciuta per lavorare ed essere coraggiosa. Ha vinto contro l'italiana semplicemente perché era più forte e l'altra era debole". Imane ha una "forte volonta' al lavoro e in allenamento - ha assicurato il padre - Se Dio vuole, ci onorerà con una medaglia d'oro e innalzerà la nostra bandiera nazionale a Parigi. Questo è l'unico obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio".

