Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 2 agosto

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano nel vivo: il resoconto della settima giornata di gare dell'Olimpiade targata Francia

23:30 BASKET, LA GERMANIA BATTE LA FRANCIA E CHIUDE PRIMA GIRONE

Impresa della Germania campione del mondo che, nel torneo di basket alle Olimpiadi di Parigi 2024, supera la Francia padrona di casa con il punteggio di 85-71 nell'ultima partita del Gruppo B. Per i tedeschi, decisivo il parziale di 24-9 nel secondo quarto e i 26 punti ciascuno per Franz Wagner e Schroeder. Ai galletti non basta la doppia doppia di Wembanyama (14 punti e 12 rimbalzi). La Germania chiude al primo posto, la Francia seconda e comunque qualificata.

23:02 CALCIO, FRANCIA-ARGENTINA 1-0: BLUES IN SEMIFINALE

La Francia stacca il pass per la semifinale Olimpica. I ragazzi di Henry hanno battuto 1-0 l'Argentina di Mascherano grazie al gol di Mateta. I blues affronteranno ora l'Egitto in semifinale, che ha eliminato il Paraguay ai rigori. L'altra semifinale sarà tra Spagna e Marocco.

22:54 TENNIS, DOPPIO MISTO: ORO AI CECHI MACHAC E SINIAKOVA

È la coppia ceca formata da Tomas Machac e Katerina Siniakova ad aggiudicarsi la medaglia d'oro nel torneo di doppio misto: sconfitti al super tie-break i cinesi Zhizhen Zhang e Xinyu Wang. Bronzo ai canadesi Aliassime e Dabrowski.

22:44 CALCIO: EGITTO IN SEMIFINALE, PARAGUAY KO AI RIGORI

L'Egitto ha battuto il Paraguay ai rigori nel torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, qualificandosi così per la semifinale. Gomez porta avanti il Paraguay al 17' del primo tempo, Adel pareggia i conti al 43' della ripresa. Alla lotteria degli undici metri decisivo l'errore di Perez, che regala la semifinale ai Faraoni.

22:12 ATLETICA, L'UGANDESE CHEPTEGEI VINCE L'ORO NEI 10.000 METRI

Joshua Cheptegei ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri ai Giochi di Parigi. L'ugandese ha chiuso con il tempo di 26:43.14, nuovo record olimpico. Argento per l'etiope Berihu Aregawi (26:43.44), bronzo per lo statunitense Grant Fisher (26:43.46).

22:02 SCHERMA, ORO PER L'UNGHERIA NELLA SPADA MASCHILE A SQUADRE

L'Ungheria ha vinto la medaglia d'oro nella gara a squadre di spada maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. In finale i magiari hanno battuto 26-25 il Giappone. Il bronzo è andato alla Repubblica Ceca che ha superato 43-41 la Francia.

21:30 LANCIO DEL DISCO FEMMINILE, OSAKUE ACCEDE ALLA FINALE

Daisy Osakue accede alla finale del disco femminile ai Giochi di Parigi. La primatista italiana sferra un lancio a 63.11 che vale la nona piazza complessiva.

21:15 GETTO DEL PESO, ANCHE WEIR IN FINALE

Saranno due gli italiani in finale nel getto del peso. Oltre a Leonardo Fabbri, ci sarà anche Zane Weir, qualificatosi per undicesimo con la misura di 21.00.

21:00 TENNIS, NULLA DA FARE PER MUSETTI: DJOKOVIC IN FINALE

Non è bastato un grandissimo primo set a Lorenzo Musetti per centrare la finale Olimpica. L'azzurro si è dovuto arrendere in due set (6-4 6-2) a Novak Djokovic che domenica si giocherà la finale contro Carlos Alcaraz. Per Musetti, invece, c'è la possibilità di vincere la medaglia di bronzo nella finale di domani con Félix Auger-Aliassime. IL RACCONTO DELLA SFIDA

20:51 NUOTO, 200M MISTI: RAZZETTI CHIUDE SESTO

Nulla da fare per Alberto Razzetti che chiude al sesto posto nella finale dei 200 metri misti. L'azzurro nuota in 1:56.82 chiudendo a due secondi dal francese Marchand che vince la gara e conquista il quarto oro in questa olimpiade. Argento al britannico Scott, terzo il cinese Wang.

20:45 GETTO DEL PESO, FABBRI QUALIFICATO IN FINALE

Obiettivo centrato al terzo lancio per Leonardo Fabbri, che si qualifica alla finale del getto del peso grazie all'ultimo lancio con la misura di 21.76. Ha rischiato l'italiano dopo il secondo lancio nullo preceduto dal primo a 20.44.

20:44 GINNASTICA, IL BIELORUSSO LITVINOVICH VINCE L'ORO NEL TRAMPOLINO

Ivan Litvinovich ha vinto e conservato il titolo olimpico nel trampolino maschile ai Giochi di Parigi. Il bielorusso, in gara con lo status di atleta neutrale, ha chiuso con il punteggio di 63.090, precedendo sul podio i cinese Wang Zisai (61.890) e Yan Langyu (60.950). Il britannico Zak Perzamanos si classifica quarto.

20:36 NUOTO, 100 M SL: DEPLANO CHIUDE SETTIMO

Non ce l'ha fatta a centrare il podio Leonardo Deplano nonostante lo sprint finale: l'azzurro chiude al settimo posto con il tempo di 21.62. Vince l'australiano McEvoy. A breve toccherà ad Alberto Razzetti nella finale dei 200 metri misti.

20:33 ATLETICA, BATTERIE 800 M FEMMINILI: ANCHE BELLÒ AI RIPESCAGGI

Termina al penultimo posto la batteria Elena Bellò che fa segnare il tempo di 1'59"98: azzurra ai ripescaggi. Appuntamento domani alle 11:20.

20:10 ATLETICA, BATTERIE 800 M FEMMINILI: COIRO AI RIPESCAGGI

Chiude al quarto posto la propria batteria Eloisa Coiro con il tempo di 1'59"19: record personale per l'azzurra, che però andrà ai ripescaggi.

20:00 LANCIO DEL DISCO, SPERANZE DI FINALE PER OSAKUE

Ultimo lancio nullo per Daisy Osakue, che però ha buone speranze di entrare in finale grazie alla misura raggiunta di 63.11: l'azzurra è momentaneamente al quinto posto.

19:28 ATLETICA, SUPER ITALIA: È FINALE NELLA 4x400 MISTA

Grande Italia nella 4x400 mista: gli azzurri Sito, Polinari, Scotti e Mangione hanno chiuso al terzo posto la loro semifinale, conquistandosi l'ultimo atto con un ottimo 3'11''59 (ultimo tempo di qualifica).

19:14 ATLETICA, RECORD DEL MONDO IN BATTERIA PER GLI USA NELLA 4x400 MISTA

Straordinaria prova degli Stati Uniti nella prima batteria della 4x400 mista. Gli americani si sono qualificati dominando e battendo di oltre un secondo il precedente record del mondo: 3:07.41 il tempo finale.

19:12 CALCIO, SPAGNA BATTE GIAPPONE E RAGGIUNGE MAROCCO IN SEMIFINALE

La Spagna raggiunge il Marocco nella semifinale del torneo di calcio. Le Furie Rosse hanno superato 3-0 il Giappone a Lione. Decisive la doppietta di Fermin Lopez e la rete di Abel Ruiz.

19:09 ATLETICA: DERKACH IN FINALE NEL SALTO TRIPLO, OUT CESTONARO

Dariya Derkach si è qualificata per la finale del salto triplo femminile. L'azzurra ha saltato un ottimo 14.35 (6° miglior risultato), migliorando il proprio primato stagionale e staccando il pass per l'appuntamento conclusivo. Niente da fare invece per Ottavia Cestonaro, che si è fermata a 13.63.

19:06 BASKET, SPAGNA ELIMINATA

Pesante eliminazione per la Spagna nel torneo olimpico di basket. La squadra di coach Scariolo ha perso 88-85 contro il Canada nel terzo match del Gruppo A, salutando in anticipo i Giochi. Qualificazione ottenuta invece per i canadesi, che si uniscono alle già qualificate Germania e Francia.

19:03 TENNIS, COMINCIA LA SEMIFINALE MUSETTI-DJOKOVIC

Comincia la semifinale del torneo maschile individuale di tennis: Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic, il vincente incontrerà Carlos Alcaraz nella sfida per l'oro. Lo sconfitto sfiderà Auger-Aliassime per il bronzo. SEGUI IL LIVE

18:56 ATLETICA, 5000M FEMMINILI: NIENTE DA FARE PER DEL BUONO

Niente da fare per Federica Del Buono nella seconda semifinale dei 5000 metri femminili, l'azzurra ha chiuso nelle ultime posizioni e non è riuscita a raggiungere Nadia Battocletti in finale.

18:38 GOLF, RIMONTA MINGOZZI: È OTTAVO A METÀ GARA

Al Le Golf National (par 71), Guido Migliozzi con un giro in 67 (-4) su un totale di 135 (68 67, -7), è risalito dalla 14esmia alla 8ava posizione. A metà gara, è distante quattro colpi dalla vetta condivisa, con 131 (-11), dal giapponese Hideki Matsuyama (63 68), dall'americano Xander Schauffele (65 66), medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, numero 2 mondiale, e dal britannico Tommy Fleetwood (67 64). Risale, ed entra nella Top 20, anche Matteo Manassero, da 21° a 19° con 138 (69 69, -4). Mentre è 4° con 133 (-9) lo spagnolo Jon Rahm. Dietro di lui, tutti quindi con 134 (-8), il belga Thomas Detry (autore del migliore score di giornata, 63, -8), il sudcoreano Tom Kim e il taiwanese C.T. Pan, bronzo in Giappone.

18:28 ATLETICA, 5000M FEMMINILI: SUPER BATTOCLETTI IN FINALE COL TERZO TEMPO

Grande prova di Nadia Battocletti nella prima delle due semifinali dei 5000 metri femminili: l'azzurra ha chiuso in seconda posizione, volando poi in finale col terzo miglior tempo.

18:09 JUDO, ORO AL FRANCESE RINER NELLA CATEGORIA +100 KG

È andato al francese Teddy Riner l'oro nel judo maschile categoria +100 kg. L'ultimo tedoforo, uno degli atleti più attesi in patria, ha battuto il coreano Kim per Ippon nella finalissima.

18:06 BOXE, LENZI ELIMINATO AI QUARTI: SFUMA IL BRONZO

Diego Lenzi è stato sconfitto ai quarti di finale della categoria +92 kg nel torneo olimpico di boxe. L’azzurro ha perso con verdetto unanime contro il tedesco Tiafack: 5-0 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 29-28). Sfumato il bronzo, che sarebbe stato raggiunto in caso di vittoria.

18:01 SCHERMA, SPADA MASCHILE A SQUADRE: ITALIA CHIUDE QUINTA

L'Italia chiuso al quinto posto la gara di spada a squadre maschile, battendo il Kazakistan in una delle finali di consolazione. Gli azzurri erano stati eliminati ai quarti dalla Repubblica Ceca.

17:56 CALCIO, POKER DEL MAROCCO AGLI USA

Il Marocco accede alla semifinale del torneo di calcio ai Giochi di Parigi travolgendo gli Stati Uniti 4-0 al Parco dei Principi. A segno Rahimi (rigore), Akhomach, l'ex interista Hakimi e Maouhoub (rigore). Prossima avversaria del Marocco la vincente della sfida tra Giappone e Spagna.

17:50 CRONO CANOA EXTREME SLALOM DONNE: ITALIANE LONTANE

Non brillano le azzurre nella cronometro dell'extreme slalom. Stefanie Horn ha concluso la sua prova in 17ma piazza, pagando qualche errore nella parte finale del percorso. Ancor più indietro Marta Bertoncelli, che termina la prova al 28mo posto.

17:29 JUDO DONNE +78 KG, ORO ALLA BRASILIANA SOUZA

E' la brasiliana Souza ad aggiudicarsi l'oro nel judo femminile categoria +78 kg. Battuta in finale l'israeliana Hershko, che porta a casa la medaglia d'argento. Bronzo alla coreana Kim e alla francese Dicko.

17:28 TENNIS, ANREEVA/SHNAIDER IN FINALE CON ERRANI/PAOLINI

Sarà la coppia Andreeva/Shnaider a sfidare domenica il duo azzurro Errani/Paolini in finale nel doppio. Le russe, in gara senza bandiera, hanno superato le spagnole Bucsa/Sorribes in due set (6-1, 6-2).

17:08 TIRO CON L'ARCO A SQUADRE MISTE: ORO COREA DEL SUD

Come da pronostico, la Corea del Sud centra il bersaglio grosso nel tiro con l'arco a squadre miste e porta a casa l'oro battendo 6-0 in finale la Germania, argento. Bronzo agli Usa.

16:50 TIRO CON L'ARCO, BRONZO USA

Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco A squadre misto. Casey Kaufhold, Brady Ellison hanno battuto gli indiani Ankita Bhakat e Dhiraj Bommadevera 6-2.

16:43 BOXE, AVANTI LA TAIWANESE LIN YU-TING

La taiwanese Lin Yu-ting ha vinto il suo incontro di apertura al torneo di boxe ai Giochi di Parigi, battendo Sitora Turdibekova 5-0 e qualificandosi ai quarti nella categoria 57 kg donne. Come l'algerina Imane Khelif, l'anno scorso Lin era stata squalificata dall'Iba ai Mondiali per presunto fallimento dei test di idoneità di genere. La presenza di entrambe le atlete a Parigi 2024 è diventata un caso a livello internazionale. La pugile di Taiwan è salita sul ring della North Paris Arena tra un coro di applausi del pubblico francese. Turdibekova ha stretto la mano a Lin prima che il verdetto fosse annunciato.

16:40 PALLANUOTO, PRIMA VITTORIA PER IL SETTEROSA

Dopo le sconfitte con Francia e USA, il Setterosa piazza la prima vittoria a Parigi 2024. Le azzurre hanno battuto 12-8 la Grecia e si qualificano ai quarti. Prossima sfida con la Spagna con l'obiettivo di migliorare il piazzamento nel Gruppo B.

16:33 CANOA EXTREME SLALOM, DE GENNARO QUINTO NELLA CRONO

Buona prova del fresco campione olimpico del K1 Giovanni De Gennaro nella cronometro valevole per la qualificazione dell'extreme slalom maschile. Il bresciano ha chiuso col quinto tempo finale.

16:30 TENNIS, SWIATEK MEDAGLIA DI BRONZO

Iga Swiatek ha vinto la medaglia di bronzo nel singolare femminile di tennis. La campionessa polacca, numero uno al mondo, ha travolto Anna Karolina Schmiedlova con un doppio 6-1.

16:14 WINDSURF, TUTTO RIMANDATO

A causa della mancanza di vento, le Medal Series di Windsurf sono state rimandate a domani.

15:43 WINDSURF, POCO VENTO A MARSIGLIA

Tutto fermo per quanto riguarda le gare di windsurf a Marsiglia a causa del poco vento. La direzione di gara non ha ancora stabilito un nuovo orario per la partenza delle regate. Per l'Italia Nicolò Renna e Marta Maggetti in corsa per le medaglie.

15:24 PALLANUOTO, SETTEROSA CONTRO LA GRECIA

Settorosa con le spalle al muro. Le azzurre della pallanuoto dalle 15.35 se la vedranno contro la Grecia. Per sperare nella qualificazione, serve una vittoria.

14:57 TENNIS, ALCARAZ E' IN FINALE!

Prova di forza di Carlos Alacaraz nella semifinale del torneo di singolare maschile di tennis. Lo spagnolo strapazza il canadese Auger-Aliassime con un doppio 6-1 e vola in finale, dove affronterà il vincente di Musetti-Djokovic.

14:50 TIRO CON L'ARCO, ELIMINATI NESPOLI/REBAGLIATI

Termina ai quarti l'avventura di Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati nella gara a squadre mista del tiro con l'arco. Dopo aver battuto nettamente la Francia, la coppia azzurra ha perso 6-2 con la fortissima Corea del Sud il match valido per un posto in semifinale.

14:26 SCHERMA, ITALIA FUORI NELLA SPADA A SQUADRE UOMINI

Niente medaglia per gli azzurri della spada nel torneo a squadre maschile. Dopo un buon avvio, i campioni del mondo in carica Di Veroli, Vismara, Santarelli e Cimini si sono disuniti al termine della seconda serie e hanno perso a sorpresa 38-43 ai quarti con la Repubblica Ceca.

14:17 VELA, SKIFF UOMINI: ORO ALLA SPAGNA

Gli spagnoli Diego Botin e Florian Trittel si sono aggiudicati la medaglia d'oro dello Skiff uomini. Argento all'Olanda (Lambriex-Van de Verkel) e bronzo alla Nuova Zelanda (McHardie-McKenzie).

12:00 TIRO A VOLO, SKEET: CASSANDRO 75/75, ROSSETTI 72/75

Tammaro Cassandro chiude la terza serie delle qualificazioni del tiro a volo categoria skeet con un 74/75. Recupera terreno Gabriele Rossetti (decimo), che si porta a un parziale di 72/75. Dopo 75 piattelli, l'unico tiratore a realizzare il percorso netto è lo statunitense Vincent Hancock. Seguono quattro tiratori con un errore: Lynn Conner Prince, Meng Yuan Lee, Eric Delaunay e il nostro Tammaro Cassandro. Domani ultimi 75 piattelli e poi, a partire dalle 15,30 la finale con i migliori 6 delle eliminatorie.

13:40 CANOTTAGGIO, ORO ALLA GRAN BRETAGNA NEL DOPPIO FEMMINILE PL

Tre anni dopo aver mancato la medaglia per 0,01 secondi alle Olimpiadi di Tokyo, le britanniche Emily Craig e Imgoen Grant si riscattano e si laureano campionesse olimpiche nel doppio femminile pesi leggeri. L'argento va alla Romania e a Gianina Elena van Groningen/Ionela Livia Cozmiuc, mentre il bronzo va a Dimitra Kontou/Zoi Fitsiou per la Grecia.

13:30 SCHERMA, INIZIA IL QUARTO DI FINALE DELLA SPADA A SQUADRE: L'ITALIA SFIDA LA CECHIA

Comincia il quarto di finale della spada a squadre maschile: gli azzurri Di Veroli, Vismara, Santarelli e Cimini sfidano la Repubblica Ceca per un posto in semifinale.

13:17 TENNIS, CAPOLAVORO ERRANI-PAOLINI: È FINALE!

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale nel doppio femminile, battendo 2-0 (6-3, 6-2) le ceche Noskova/Muchova e riscrivendo la storia del tennis italiano: la spedizione azzurra tornerà infatti a conquistare una medaglia per la prima volta dopo 100 anni (l'ultima il bronzo di Uberto De Morpurgo a Parigi 1924). Sarà la 18esima del medagliere di questa edizione dei Giochi per la spedizione azzurra. Leggi per approfondire

12:50 VELA, SKIFF 49erFX: ORO OLANDA, ITALIA QUINTA

Medal Race da brividi con epilogo thrilling per gli skiff 49erFX. Le olandesi Van Aanholt/Duetz si sono aggiudicate l'oro davanti alle le svedesi Bobeck/Netzler. Medaglia di bronzo per le francesi Steyaert/Picon. Le azzurre Germani/Bertuzzi chiudono al quinto posto.

12:42 TENNIS, ERRANI/PAOLINI VINCONO PRIMO SET

Iniziano bene Sara Errani e Jasmine Paolini contro le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova nella semifinale di tennis femminile. Solide e concrete da fondo e precise e aggressive sottorete, le azzurre si aggiudicano il primo set 6-3 in 32'.

12:20 NUOTO, 4X100 MISTO MISTA: ITALIA FUORI

L'Italia della 4x100 misto mista (Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini) ha concluso la batteria al quinto posto col crono di 3'45"80 (11.mo tempo generale) e non è riuscita a entrare in finale.

12:14 NUOTO, QUADARELLA IN FINALE NEGLI 800 STILE

Simona Quadarella non sbaglia e centra il pass per la finale degli 800 stile libero con il sesto tempo di 8'20"89.Se la giocherà con Ledecky, Madden, Titmus, Pallister, Gose, Fairweather e Kirpichnikova.

12:11 CANOTTAGGIO, ARGENTO OPPO/SOARES NEL DOPPIO PESI LEGGERI

Altra medaglia per l'Italia dal canottaggio. Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno conquistato l'argento al fotofinish nel doppio pesi leggeri alle spalle dell'Irlanda. Terzo posto per la Grecia. Leggi per approfondire

12:10 TENNIS, IN CAMPO ERRANI/PAOLINI

Tutto pronto sul Court Suzanne Lenglen per la sfida di doppio tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le ceche Karolina Muchova/Linda Noskova. In palio c'è un posto in finale.

12:07 ATLETICA, 100 M DONNE: DOSSO IN SEMIFINALE

Zaynab Dosso è in semifinale dei 100 metri. L'azzurra ha chiuso la batteria al terzo posto in 11.30.

12:02 TIRO A VOLO, SKEET: CASSANDRO 50/50

Altro percorso netto (50/50) per Tammaro Cassandro nella seconda serie della finale skeet. Al momento sono quattro i tiratori a punteggio pieno: Cassandro, Hancock, Pacheco Espinosa e Watndal. Gabriele Rossetti invece chiude con 47/50.

12:00 TUFFI, MARSAGLIA/TOCCI SFIORANO IL PODIO

Podio sfiorato per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nella finale dei tuffi sincro da tre metri. La coppia azzurra chiude a quota 403.05 al quarto posto. Oro alla Cina, argento al Messico, bronzo alla Gran Bretagna (438.15).

11:50 MARSAGLIA/TOCCI ANCORA QUARTI: MANCA UN TUFFO

Buon quinto tuffo per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nella finale dei tuffi sincro da tre metri. La coppia azzurra, continua a restare in corsa per una medaglia. Cina prima, secondo Messico, terza Gran Bretagna (343.53), quarta Italia (328.95).

11:47 NUOTO, FRANCESCHI FUORI NEI 200 MISTI

Neiente semifinale per Sara Franceschi nei 200 misti. Tra poco toccherà a Simona Quadarella nelle batterie degli 800 stile libero.

11:45 ATLETICA, 1500: RIVA AI RIPESCAGGI

Federico Riva chiude la terza batteria dei 1500 con il tempo di 3'41"78 e va ai ripescaggi per la semifinale.

11:41 MARSAGLIA/TOCCI, QUARTO TUFFO: AZZURRI IN LOTTA PER IL PODIO

Con un terzo tuffo da 82.62, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci restano in scia nella lotta per una medaglia nei tuffi sincro da tre metri. A quota 254.49, gli azzurri restano quarti, ma recuperano terreno sul terzo posto della Gran Bretagna (258.129). In testa il Messico (264.90) scavalca la Cina (264.66).

11:35 ATLETICA, 1500: ARESE IN SEMIFINALE

Pietro Arese non sbaglia nei 1500. L'azzurro chiude la batteria al fotofinish per la seconda o terza posizione e centra il pass per la semifinale con tempo di 3.35.30.

11:30 MARSAGLIA/TOCCI QUARTI DOPO IL TERZO TUFFO

Prosegue bene la gara di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nei tuffi sincro da tre metri. Dopo il terzo tuffo (171.87), la coppia azzurra scende al quarto posto dietro a Cina (186.96), Gran Bretagna (181.62) e Messico (179.22), ma resta in corsa per una medaglia.

11: 25 ATLETICA, 1500: MESLEK 13.MO IN BATTERIA

Chiude al tredicesimo posto col tempo di 2.57.1 la batteria Ossama Meslek nei 1500. Per la qualificazione alla semifinale l'azzurro dovrà passare dai ripescaggi.

11:21 MARSAGLIA/TOCCI TERZI DOPO DUE TUFFI

Dopo il secondo tuffo obbligatorio (98.40) nel sincro dai tre metri, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci scivolano in terza posizione (a parimerito con gli Usa) alle spalle di Cina (107.20) e Gran Bretagna (99.00).

11:05 TUFFI TRE METRI SINCRO UOMINI: INIZIA LA FINALE

E' iniziata la finale dei tuffi sincro da tre metri. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci a caccia di una medaglia. Buon inizio per la coppia azzurra, che col primo tuffo totalizza un punteggio di 50.40 che vale il secondo posto in classifica dietro alla coppia cinese Long Daoyi e Wang Zongyuan (54.60).

11:02 TIRO CON L'ARCO: ITALIA-COREA DEL SUD AI QUARTI

Sarà la Corea del Sud l'avversaria dell'Italia (Rebagliati-Nespoli) nei quarti di finale del tiro con l'arco prova mista.

10:55 CANOTTAGGIO, DUE SENZA: CODATO/COMINI QUINTI NELLA FINALE B

Si è conclusa con un quinto posto la finale B del Due senza per Giovanni Codato e Davide Comini. Primo posto per la Nuova Zelanda. Fra poco la finale A che assegnerà le medaglie.

10:43 BEACH VOLLEY, SCONFITTI RANGHIERI/CARAMBULA

Dopo aver perso nettamente il primo set (21-15) contro i fratelli cileni Marco e Esteban Grimalt, Ranghieri/Carambula sprecano due set point nel secondo parziale e poi perdono la gara 23-21. Ora per gli italiani si complicano le chance per il passaggio del turno.

10:41 JUDO, ELIMINATA TAVANO

Sedicesimi amari per Asya Tavano nel judo categoria +78 kg. L'azzurra è stata eliminata dalla serba Milica Zabic dopo 22 secondi di incontro.

10:39 TIRO A VOLO, SKEET: 25/25 PER CASSANDRO NELLA PRIMA SERIE

Parte alla grande Tammaro Cassandro nello skeet. L'azzurro del tiro a volo ha chiuso la prima serie con 25 centri su 25. Inizio in salita invece per Gabriele Rossetti, che commette tre errori (22/25). Sono undici gli atleti a punteggio pieno fino a questo momento. Dalle 11 la seconda serie.

10:33 CARABINA DONNE, ORO ALLA SVIZZERA LEONE

Arrivano dalla carabina donne 50 m tre posizioni le prime medaglie della giornata. Chiara Leone (464.4) ha vinto l'oro, argento per la statunitense Sagen Maddalena (463), bronzo per la cinese Zhang Qiongyue (422.9).

10:25 ATLETICA, SCELTA LA 4X100 MISTA AZZURRA

Il DT Antonio La Torre ha scelto la composizione della 4×400 mista che stasera alle 19:22 scenderà in pista nelle batterie. La squadra azzurra sarà composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione.

10:21 BEACH VOLLEY, RANGHIERI/CARAMBULA PERDONO PRIMO SET

Parte male la coppia Ranghieri/Carambula contro i fratelli cileni Marco e Esteban Grimalt nel beach volley. Gli azzurri han perso il primo set 21/15.

9.42 TIRO CON L'ARCO: REBAGLIATI-NESPOLI AI QUARTI

Grandissima prova di Rebagliati-Nespoli che battono 6-0 la Francia (terzo set finito 36-35) e si qualificano ai quarti di finale del tiro con l'arco a squadre miste: prossimo avversario la Corea del Sud alle 14.35.

9.40 TIRO CON L'ARCO, OTTIMA PARTENZA AZZURRA

L'Italia parte benissimo negli ottavi di tiro con l'arco squadre miste: 4-0 dopo i primi due set (finiti 38-37 e 39-36) per Rebagliati-Nespoli contro i francesi Barbelin-Addis.

8.50 TIRO CON L'ARCO, TOCCA ALLE SQUADRE MISTE

Alle 9.30 gli ottavi di finale della prova a squadre miste di tiro con l'arco: per l'Italia Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli contro i padroni di casa francesi Lisa Barbelin e Baptiste Addis.

8.45 GOLF, RIECCO MANASSERO E MIGLIOZZI

Dalle 9 comincia il secondo giro del torneo individuale maschile di golf, protagonisti anche i nostri Matteo Manassero e Guido Migliozzi che ripartono dal -2 e dal -3 del primo giro di ieri al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines. Al comando il giapponese Hideki Matsuyama che cerca la fuga.

8.40 TIRO A VOLO, ROSSETTI E CASSANDRO PER LE QUALIFICAZIONI

Dalle 9.30 tocca a Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro nella gara di skeet, specialità tiro a volo. I primi sei atleti sui 30 al via prenderanno il pass per la finale di domani pomeriggio.

8.35 CANOTTAGGIO, OPPO E SOARES IN CERCA DI MEDAGLIA

Alle 12 occhi puntati sulla corsia 4 dello Stadio Nautico per il canottaggio: Stefano Oppo e Gabriel Soares vogliono farci sognare dopo aver vinto la seconda semifinale nella finale del due di coppia pesi leggeri maschile.

8.30 TUFFI, OGGI MARSAGLIA E TOCCI DAL TRAMPOLINO 3M

Alle 11 prima finale azzurra di giornata con trampolino 3m sincro dove Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, vicecampioni del mondo in carica, cercheranno una medaglia. Favoriti i cinesi Daoyi-Zongyuan.

8.20 TENNIS CON MUSETTI ED ERRANI/PAOLINI

Giornata importantissima per il tennis azzurro: da un lato Musetti (ore 19) cerca la finale nel singolare maschile contro uno Djokovic non al top, dall'altro Errani/Paolini (ore 12) per agguantare l'ultimo atto nella semifinale contro le ceche Muchova/Noskova.

8.15 ATLETICA LEGGERA AL VIA

Dopo le due 20km di marcia, parte anche il programma dell'atletica leggera.