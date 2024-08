Parigi 2024: canottaggio, Oppo-Soares d'argento nel doppio pesi leggeri  

PARIGI 2024

Gli azzurri collezionano la diciassettesima medaglia dietro all’Irlanda e davanti alla Grecia

E sono otto! Ottava medaglia d’argento per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi, Stefano Oppo e Gabriel Soares sono secondi al traguardo nel canottaggio maschile, categoria pesi leggeri. Gli azzurri partono subito forte nei primi 500 metri, ma Grecia e Irlanda tengono un ritmo altrettanto forsennato. Anche la Norvegia prova a reagire, ma con il passare dei metri le posizioni iniziano a cristallizzarsi: gli irlandesi scappano via creando il gap necessario per assicurarsi la medaglia d’oro, con Italia e Grecia a giocarsi la seconda piazza: la coppia composta da McCarthy e O’Donovan diventa Campione con il tempo di 6’10’’99, ma la medaglia d’argento si decide al fotofinish: Oppo e Soares precedono Papakonstantinou e Gkaidatsis di un solo decimo, transitando in 6’13’’33 e diventando di fatto vicecampioni olimpici. Medaglia numero diciassette in totale per gli azzurri: 5 ori, 8 argenti e 4 bronzi.

Il sardo Oppo aveva conquistato il bronzo nella stessa specialità a Tokyo 2020 con Pietro Willy Ruta. Soares, nato in Brasile, dopo svariati successi, anche da senior, ha sostituito Ruta come compagno di Oppo nel doppio e centra il podio alla sua prima esperienza olimpica. A Los Angeles 2028 i pesi leggeri non faranno più parte del programma del canottaggio per l'inserimento del beach sprint rowing.

