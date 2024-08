L'Italia del tennis torna a medaglia a distanza di cent'anni: Sara Errani e Jasmine Paolini centrano la finale per l'oro nel doppio femminile

© Getty Images

Parigi è la città del tennis italiano, non tanto per i successi al Roland Garros di Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta o Francesca Schiavone, ma perché soltanto nella capitale francese sono arrivate medaglie olimpiche per il movimento tricolore. A cent'anni da Uberto De Morpurgo, l'Italia tornerà sul podio a cinque cerchi grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno conquistato la finale nel torneo di doppio femminile. La 28enne toscana e la 37enne emiliana si sono imposte in semifinale per 6-3 6-2 sulle ceche Linda Nosková e Karolína Muchová andandosi a giocare la finale per l'oro.