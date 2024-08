Olimpiadi, Musetti si arrende in semifinale a Djokovic: l'azzurro proverà a conquistare il bronzo

PARIGI 2024

Il toscano è stato sconfitto per 6-4 6-2 dal numero 2 al mondo che incontrerà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti prova a resistere alla potenza di Novak Djokovic ma, nonostante gli acciacchi del serbo, deve cedere a un passo dalla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulla terra rossa del Roland Garros il 22enne di Carrara è stato sconfitto in semifinale per 6-4 6-2 al termine di due ore di gioco nel quale il toscano ha mostrato sprazzi di grande gioco che non sono bastati per evitarsi la finale per il bronzo che lo vedrà impegnato contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sfida suggestiva invece per Djokovic che affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz per conquistare quell'oro che manca nel suo palmares.

Inizio molto equilibrato con Musetti che prova a far muovere il più possibile Djokovic angolando i colpi e smorzando soprattutto le risposte del serbo, deciso a puntare sulla potenza per accorciare gli scambi. Una tattica che non funziona complice la capacità dell'azzurro di replicare colpo su colpo che gli ha consentito di prendersi la prima palla break già al terzo game, cancellata dal 37enne di Belgrado.

Una tendenza che si è subito ribaltata con il 22enne di Carrara che non fatica a inserire la prima di servizio dovendosi affidare costantemente alla seconda e concedendo così al numero 2 al mondo la possibilità di aver quattro possibilità di strappare il servizio. Chance annullate dal toscano che tira fuori la propria grinta alzando costantemente il ritmo e obbligando Djokovic a forzare sul ginocchio infortunato oltre che a cedere il punto dopo un game infinito.

A fronte della potenza espressa del numero 2 al mondo, in grado di costringere l'atleta tricolore ad avvicinarsi alla rete, Musetti risponde puntualmente con palle profonde che inducono lo sfidante all'errore tanto da mantenere intatti i turni di scambio con l'azzurro che migliora la percentuale di prime rispetto a un fisiologico calo del serbo, costretto a mettere in campo colpi più rischiosi. Il cambio arriva però al decimo game quando Musetti si trova avanti 40-0 perdendo però improvvisamente la concentrazione e affidandosi a un eccesso di sicurezza che lo porta a commettere una serie di errori che regalano il break a Djokovic e il set vinto per 6-4.

Il toscano mette subito in campo tutta la rabbia che si è creato dentro di sè strappando il turno di battuta in apertura, tuttavia si tratta soltanto di un fuoco di paglia perché il serbo risponde e si riporta in parità. Musetti prova nuovamente a mettere in difficoltà poco dopo Djokovic al servizio, ma Novak recupera e si ritrova a giocarsi il punto ai vantaggi. Proprio lì il fuoriclasse di Belgrado se la prende con l'arbitro a causa di problemi di luce perdendo lucidità e concedendo il secondo break a Musetti. Un vantaggio che dura nuovamente poco con l'azzurro che incontra problemi al servizio e permette nuovamente il contro-break a Djokovic.

L'andamento della partita a quel punto è andato verso il numero 2 della classifica ATP che, nonostante qualche imprecisione al servizio, sa prendersi due palle break che con pazienza Musetti riesce a recuperare prima di dover però lasciare il vantaggio all'avversario. L'azzurro perde quindi definitivamente la concentrazione e subisce un ulteriore break che consente a Djokovic di vincere la sfida per 6-2 e garantirsi l'accesso per l'oro.