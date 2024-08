Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 10 agosto 

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici in tempo reale: si viaggia verso la chiusura

23:16 BASKET MASCHILE: ORO AGLI USA DI LEBRON JAMES

Gli Stati Uniti ha vinto come da previsioni la medaglia d'oro nel basket maschile. Trascinati uno straordinario Curry (4 decisive triple nel finale), LeBron e compagni hanno battuto 98-87 la Francia che ha avuto il merito di essere sempre stata in partita.

22:49 LOTTA: GIAPPONESE SAKURA D'ORO NEI 62KG DONNE

Nella lotta libera 62kg donne la giapponese Motoki Sakura vince 12-1 sull'ucraina Iryna Koliadenko ed è oro olimpico. Negli incontri per il bronzo, Aisuluu Tynybekova (KGZ) batte VPO1 6-6 la mongola Orkhon Purevdorj; la norvegese Grace Jacob Bullen supera 11-0 la canadese Ana Paula Godinez Gonzalez.

22:48 LOTTA: ORO PETRIASHVILI NEI 125KG UOMINI

Nella categoria 125kg uomini il georgiano Geno Petriashvili vince il confronto con l'iraniano Amir Hossein Zare 10-9 per l'oro olimpico. Nelle sfide per il bronzo, il turco Taha Akgul sconfigge 7-0 Aiaal Lazarev (KGZ); l'azero Giorgi Meshvildishvili batte 9-3 il polacco Robert Baran.

22:47 LOTTA: ORO UZBEKISTAN NEI 74KG UOMINI

Nella lotta ai Giochi di Parigi 2024, l'uzbeko Razambek Salambekovitch è oro olimpico nella categoria 74kg uomini grazie alla vittoria sul giapponese Takatani Daichi 5-0. Nei match per il bronzo, lo statunitense Kyle Douglas Dake batte il serbo Hetik Cabolov 10-4; Chermen Valiev vince 6-2 su Viktor Rassadin (TJK) e conquista la prima medaglia Olimpica di sempre per l'Albania.

22:41 BREAKING MASCHILE: ORO AL CANADESE WIZARD

Si sono assegnate le prime medaglie del breaking maschile a Parigi 2024. Il canadese Bboy Phil Wizard vince la battle finale contro il francese Bboy Dany Dann 3-0 (23-4). Nello scontro per il bronzo, lo statunitense Bboy Victor batte il giapponese Bboy Shigekix 3-0 (20-7).

22:39 PUGILATO: L'IPERANDROGINA LIN YU-TING VINCE L'ORO

L'atleta iperandrogina Lin Yu-ting, finita nella bufera con l'algerina Khelif per gli elevati livelli di testosterone, ha vinto l'oro nella finale di boxe nella categoria 57 kg, imponendosi per 5-0 contro la 20enne polacca Julia Szeremeta.

22:35 SOLLEVAMENTO PESI, +102KG UOMINI: ORO ALLA GEORGIA

Lasha Talakhadze (Georgia) ha vinto l'oro nel sollevamento pesi +102kg uomini. Argento all'armeno Varazdat Lalayan e bronzo per Gor Minasyan del Bahrain.

22:30 TAEKWONDO: ORO LAURIN NEI +67KG FEMMINILI

Nella +67 kg femminili di taekwondo trionfo per la padrona di casa Althea Laurin: la francese ha battuto 2-0 in finale l’uzbeka Svetlana Osipova. Sul gradino più basso del podio la tunisina Nafia Kuo Aydin e la sudcoreana Dabin Lee.

22:28 TAEKWONDO: ORO IRAN NEI +80KG MASCHILI

Nella categoria +80 kg maschile di taekwondo a vincere la medaglia d’oro è stato l’iraniano Arian Salimi. Argento al britannico Caden Cummingham. Medaglia di bronzo per il cubano Rafael Alba e per l’ivoriano Cheik Sallah Cisse.

22:20 NUOTO ARTISTICO: ORO CINA NELLA ROUTINE LIBERA DOPPIO

La Cina (Wang/Wang) ha conquistato l'oro nella routine libera doppio di nuoto artistico con 566.4783 punti. Argento alla Gran Bretagna e bronzo per l'Olanda.

22:15 GOLF DONNE, ORO ALLA NEOZELANDESE KO

Lydia Ko è nella storia. La neozelandese ha conquistato la medaglia d`oro di golf femminile, salendo sul podio per la terza volta consecutiva dopo aver ottenuto l`argento a Rio 2016 e il bronzo a Tokyo. A Le Golf National (par 72) ha concluso con 278 (72 67 68 71, -10), lasciando a due colpi la tedesca Esther Henseleit, seconda con 280 (-8) e medaglia d`argento, e a tre la cinese Xiyu Lin, terza con 281 (-7), medaglia di bronzo. Al 53° posto con 304 (75 76 77 76, +16) Alessandra Fanali, al debutto olimpico.

22:04 PUGILATO, ORO ANCHE ALL'ALTRA IPER-ANDROGINA LIN YU TING

Dopo Imane Khelif, anche l'altra pugile finita al centro di polemiche per il suo essere iper-androgina, la taiwanese Lin Yu Ting, ha conquistato l'oro olimpico, nel suo caso nella categoria dei 57 kg, la stessa di Irma Testa. Sul ring del Roland Garros, Lin Yu ha battuto ai punti 5-0 la ventenne polacca Julia Szeremeta.

21:45 ATLETICA, USA VINCONO LA 4X400 DONNE

Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro nella 4x400 femminile, facendo doppietta dopo il trionfo degli uomini, con il tempo di 3'15"27, al termine di una gara a senso unico. Argento all'Olanda in 3'19"50, bronzo alla Gran Bretagna in 3'19"72. L'Italia non era riuscita a qualificarsi per la finale.

21:06 ATLETICA, SALTO IN ALTO: ORO A KERR (NUOVA ZELANDA)

Hamish Kerr (Nuova Zelanda) è il nuovo campione olimpico del salto in alto. Il saltatore oceanico ha battuto allo spareggio Shelby McEwen (Usa), dopo che entrambi si erano fermati a 2.36. Terzo il campione di Tokyo 2020 (con Tamberi) Barshim. Ottimo quarto posto dell'azzurro Stefano Sottile.

21:05 ATLETICA, 4X400 UOMINI ORO USA, ITALIA SETTIMA

Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti ed Alessandro Sibilio hanno chiuso al settimo posto in 2.59.72 la finale della staffetta 4x400 maschile. Oro agli Usa (2.54.43, nuovo record olimpico), davanti a Botswana (2.54.53) e Gran Bretagna (2.55.83).

20:53 GIAVELLOTTO DONNE: ORO A KITAGUCHI (GIAPPONE)

La giapponese Haruka Kitaguchi ha vinto la medaglia d'oro nel lancio del giavellotto femminile con 65.80. Argento Van Dyk (Sud Africa) con 63.93, bronzo per la Repubblica ceca con Ogrodnikova (63.68).

20:43 PALLANUOTO: IL SETTEBELLO CHIUDE AL 7° POSTO

Il Settebello batte 10-6 l'Australia e chiude la sua Olimpiade al settimo posto.

20:33 SALTO IN ALTO: SOTTILE CHIUDE AL 4° POSTO LA FINALE DEL SALTO IN ALTO

Stefano Sottile sbaglia anche il terzo tentativo a 2.36 e chiude la finale del salto in alto al quarto posto. Ottima prova del saltatore di Borgosesia, ma per l'Italia ennesima medaglia di legno.

20:30 SALTO IN ALTO: SOTTILE SBAGLIA 2° TENTATIVO A 2.36

Stefano Sottile sbaglia anche il secondo tentativo a 2.36 e attualmente si trova al quarto posto nella finale del salto in alto.

20:24 ATLETICA, 1.500 METRI DONNE: ORO KIPYEGON (KENYA)

Faith Kipyegon (Kenya) si è aggiudicata l'oro nei 1.500 metri femminili con un fantastico 3'51"29, nuovo record olimpico. Seconda l'australiana Hull con 3'52"56, terza la britannica Bell con 3'52"61.

20:12 SALTO IN ALTO: SOTTILE SALTA ANCHE I 2.34. ORA È SECONDO

Continua la splendida finale del salto in alto di Stefano Sottile, che ha saltato al primo tentativo i 2.34 (record personale) ed è secondo alle spalle del grande favorito per l'oro, il qatariota Barshim.

20:07 ATLETICA, 5.000 METRI UOMINI: ORO INGEBRIGTSEN (NORVEGIA)

Jakob Ingebrigtsen (Norvegia) ha vinto in solitaria la gara dei 5.000 metri uomini. Argento per il kenyano Kwemoi, bronzo per lo statunitense Fisher.

20:02 SALTO IN ALTO: SOTTILE PASSA I 2.31 ED È QUARTO

Stefano Sottile, l'unica italiano rimasto in gara, ha saltato al secondo tentativo i 2.31 nella finale del salto in alto. Il primato stagionale gli vale il provvisorio quarto posto.

19:54 SALTO IN ALTO: SOTTILE SBAGLIA PRIMO TENTATIVO A 2.31

Stefano Sottile, l'unica italiano rimasto in gara, ha fallito il primo tentativo a 2.31 nella finale del salto in alto.

19:48 SALTO IN ALTO: TAMBERI ELIMINATO A 2.27

Gianmarco Tamberi fallisce anche il terzo tentativo a 2.27 e viene eliminato dalla finale del salto in alto. Gimbo era decisamente debilitato dalla colica renale patita in giornata.

19:44 SALTO IN ALTO: TAMBERI FALLISCE I 2.27 AL SECONDO TENTATIVO

Gianmarco Tamberi fallisce anche il secondo tentativo a 2.27. Al Gimbo resta ancora un salto per evitare l'eliminazione.

19:38 ATLETICA, 100 HS DONNE: ORO USA CON LA RUSSELL

Masai Russell (Usa) ha vinto l'oro nei 100 ostacoli femminili in 12.33. Argento alla Francia con Cyrena Samba-Mayela (12.34), bronzo per Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico) in 12.36.

19:34 SALTO IN ALTO: TAMBERI FALLISCE I 2.27 AL PRIMO TENTATIVO

Ancora in grande difficoltà Gianmarco Tamberi, che fallisce piuttosto nettamente il primo salto a 2.27.

19:31 SALTO IN ALTO: SOTTILE SALTA AL PRIMO TENTATIVO I 2.27

Percorso sin qui netto per Stefano Sottile, che ha saltato al primo tentativo anche la misura dei 2.27.

19:28 PENTATHLON MODERNO: FANTASTICO BRONZO DI GIORGIO MALAN

Giorgio Malan ha conquistato la medaglia di bronzo pentathlon moderno maschile, grazie a una grande rimonta prima nel nuoto e poi nella laser run. Oro all'egiziano Elgendy, argento per il giapponese Sato. Quinto posto per l'altro italiano Matteo Cicinelli.

19:26 SALTO IN ALTO: TAMBERI SALTA 2.22 AL 3° TENTATIVO

Marco Tamberi, debilitato dalle coliche renali, ha saltato al terzo tentativo i 2.22. La finale del salto in alto prosegue per il campione in carica.

19:23 SALTO IN ALTO: TAMBERI SBAGLIA ANCHE IL SECONDO TENTATIVO A 2.22

Marco Tamberi, debilitato dalle coliche renali, ha sbagliato anche il secondo tentativo a 2.22. All'azzurro resta ancora un salto per evitare l'eliminazione.

19:20 SALTO IN ALTO: TAMBERI SBAGLIA IL PRIMO TENTATIVO A 2.22

Marco Tamberi, debilitato dalle coliche renali, ha sbagliato il primo tentativo a 2.22, misura di ingresso del campione olimpico in carica.

19:17 ATLETICA, 800 METRI MASCHILI: ORO KENYA CON WANYONYI

Emmanuel Wanyonyi (Kenya) ha vinto la medaglia d'oro negli 800 metri maschili. Argento per Marco Arop (Canada) e bronzo per l'algerino Damjen Sedjati.

19:07 CALCIO FEMMINILE: ORO AGLI USA, ARGENTO AL BRASILE

Gli Stati Uniti hanno battuto 1-0 il Brasile e si sono aggiudicati la medaglia d'oro nel calcio femminile. Il match è stato deciso da un gol di Swanson al 58'.

19:04 PENTATHLON MODERNO: MALAN 5° E CICINELLI 6° DOPO IL NUOTO

Gli azzurri risalgono la classifica dopo la prova di nuoto: Giorgio Malan è quinto con 827 punti, mentre Matteo Cicinelli è sesto con 825 nella finale del pentathlon moderno maschile. Ora si giocano il podio nella laser run.

19:03 SALTO IN ALTO: SOTTILE SALTA I 2.17 AL PRIMO TENTATIVO

Stefano Sottile salta i 2.17 al primo tentativo nella finale del salto in alto. Giorgio Tamberi passa i 2.17.

18:57 CICLISMO SU PISTA, VIVIANI E CONSONNI D'ARGENTO NELLA MADISON

Elia Viviani e Simone Consonni hanno conquistato una fantastica medaglia d'argento nella Madison maschile. Oro al Portogallo, bronzo alla Danimarca.

18:35 PENTATHLON MODERNO: MALAN 9° E CICINELLI 10° DOPO LA SCHERMA

Azzurri a secco nel bonus round di scherma: Giorgio Malan scende in settima posizione con 515 punti, mentre Matteo Cicinelli è decimo con 513 nella finale del pentathlon moderno maschile.

18:32 SALTO IN ALTO: TAMBERI È IN PEDANA

Gianmarco Tamberi è sceso in pedana in vista della finale del salto in alto in programma alle 19. Tutte da verificare le condizioni del campione olimpico in carica colpito da coliche renali in giornata.

18:31 CICLISMO SU PISTA, VIVIANI E CONSONNI AL COMANDO QUANDO MANCANO 104 GIRI

Elia Viviani e Simone Consonni si prendono i 20 punti del giro e guidano la classifica con 40 punti quando mancano 104 giri alla fine della Madison maschile.

18:14 TENNISTAVOLO: SQUADRE DONNE, ORO ALLA CINA

Ai Giochi di Parigi 2024 la Cina ha vinto l'oro nel tennistavolo a squadre donne. In finale sconfitto il Giappone 3-0. Nella sfida per il bronzo, la Corea del Sud ha sconfitto la Germania 3-0.

18:08 PENTATHLON MODERNO: MALAN 7° E CICINELLI 9° DOPO L'EQUITAZIONE

Dopo la prova di equitazione, Giorgio Malan è settimo con 515 punti e Matteo Cicinelli è nono con 513 nella finale del pentathlon moderno maschile. Entrambi gli italiani sono ancora in corsa per le medaglie.

18:07 CICLISMO SU PISTA, AL VIA LA MADISON CON VIVIANI E CONSONNI

Tutto pronto per la Madison maschile con Elia Viviani e Simone Consonni. Il duo azzurro proverà a sorprendere per centrare una medaglia.

17:58 ATLETICA, DEFINITA FORMAZIONE ITALIA DELLA STAFFETTA 4X400 UOMINI

Definita la formazione della staffetta 4x400 maschile azzurra che parteciperà alla finale (ore 21.00) dei Giochi di Parigi 2024. In pista correranno Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti ed Alessandro Sibilio.

16:40 PALLAMANO DONNE: NORVEGIA CAMPIONE, BATTUTA LA FRANCIA

La Norvegia ha conquistato la medaglia d'oro nella pallamano femminile battendo nella finale per il primo posto la selezione padrone di casa della Francia con il punteggio di 29-21.

16:38 PALLANUOTO DONNE: ORO ALLA SPAGNA, 11-9 ALL'AUSTRALIA

La Spagna è campione olimpica nella pallanuoto femminile. Nella finale per la medaglia d'oro, la selezione iberica ha battuto 11-9 l'Australia.

16:15 TUFFI PIATTAFORMA 10 METRI UOMINI: ORO AL CINESE CAO

Nuova medaglia d'oro per la Cina, questa volta nei tuffi. Yuan Cao ha chiuso davanti a tutti dalla piattaforma 10 metri, argento al giapponese Tamai, bronzo al britannico Williams.

15:55 GINNASTICA RITMICA ALL AROUND: BRONZO PER LE FARFALLE ITALIANE

Medaglia di bronzo per l'Italia della ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno chiuso al terzo posto l'All Around a squadre alle spalle della Cina (69.800) e di Israele (68.850) con il punteggio di 68.100. Terzo posto come tre anni fa a Tokyo.

15:20 PALLANUOTO FEMMINILE DONNE: L'ITALIA CHIUDE AL SESTO POSTO

Il Setterosa è stato sconfitto 12-15 dall'Ungheria nella gara per il quinto posto di Parigi 2024. Sesto posto finale dunque per l'Italia nella pallanuoto femminile.

14:55 GINNASTICA RITMICA, FINALE ALL-AROUND: ITALIA TERZA DOPO I CERCHI

Le Farfalle della ginnastica ritmica italiana sono al terzo posto, alle spalle di Cina (36.950) e Ucraina (36.550), dopo la prima rotazione dell'All Around, quella coi cerchi con il punteggio di 36.100.

14:22 PALLAVOLO MASCHILE: ORO ALLA FRANCIA, POLONIA BATTUTA IN TRE SET

La Francia si conferma campione olimpica nella pallavolo maschile. I ragazzi di Giani si sono imposti in tre set contro la Polonia (25-19, 25-20, 25-23) nella finale per l'oro.

14:15 SOLLEVAMENTI PESI UOMINI 102KG: ORO AL CINESE LIU

Huanhua Liu ha conquistato la medaglia d'oro nel sollevamento pesi uomini 102 kg riuscendo in totale ad alzare 406 kg, due in più rispetto all'uzbeko Djuraev secondo. L'atleta cinese è stato l'unico a riuscire a sollevare 220 kg nel singolo esercizio.

14:12 TENNISTAVOLO: BRONZO ALLA COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha conquistato la medaglia di bronzo nel tennistavolo imponendosi in tre set contro la Germania nella finale per il terzo posto.

14:10 CANOA, CANOA SINGOLO DONNE: ORO AL CANADA

La canadese Katie Vincent ha conquistato l'oro sui 200 metri nella canoa singola donne. Argento per la statunitense Harrison e bronzo per il cubano Cirilo Duboys.

14:05 CANOA, KAYAK SINGOLO UOMINI: ORO AL CECO DOTSAL

Josef Dotsal ha conquistato la medaglia d'oro nel kayak singolo maschile 1000 metri. A completare il podio due ungheresi: Adam Varga e Balint Kopasz.

14:00 CANOA, KAYAK SINGOLO DONNE: ORO ALLA NEOZELANDESE CARRINGTON

Lisa Carrington si è aggiudicata l'oro nel Kayak Singolo Donne 500 metri tagliando il traguardo prima dell'ungherese Csipes e della danese Jorgensen.

13:52 VOLLEY, LA FRANCIA VINCE ANCHE IL SECONDO SET

Vince anche il secondo set la squadra allenata da Andrea Giani: i transalpini chiudono il secondo set 25-20 e vedono il secondo oro olimpico consecutivo sempre più vicino.

13:39 ARRAMPICATA, ORO GARNBRET NEL BOULDER E SPEED FEMMINILE

Oro alla Slovenia nell'arrampicata con Janja Garnbret che si impone nel boulder e speed con 168.5 davanti alla statunitense Brooke Raboutou, argento con 156 punti, e all'austriaca Jessica Pilz bronzo con 147.4. Per la slovena si tratta del secondo oro olimpico.

13:26 VOLLEY, ALLA FRANCIA IL PRIMO SET

Sono i transalpini di Andrea Giani ad aggiudicarsi il primo set della finale Olimpica: 25-19 il parziale. Ora il secondo set.

13:00 VOLLEY, AL VIA LA FINALE PER L'ORO

È cominciata in questi istanti la finale di pallavolo maschile valida per l'oro: in campo ci sono i padroni di casa della Francia che sfidano la Polonia.

12:46 BASKET UOMINI: BRONZO ALLA SERBIA, 93-83 ALLA GERMANIA

Dopo aver sfiorato l'impresa contro gli Stati Uniti, la Serbia di Nikola Jokic si consola salendo sul gradino più basso del podio. Nella finale per il bronzo la nazionale balcanica ha superato 93-83 la Germania. IL RACCONTO DELLA SFIDA

12:00 PALLANUOTO FEMMINILE: BRONZO ALL'OLANDA

L'Olanda sale sul gradino più basso del podio nella pallanuoto femminile. Le Oranje, che hanno eliminato il Setterosa durante il percorso, hanno battuto 11-10 gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto.

11:53 PALLAMANO DONNE: BRONZO ALLA DANIMARCA

Medaglia di bronzo per la Danimarca nella pallamano femminile dopo la vittoria nel derby scandinavo contro la Svezia 30-25.

11:51 TUFFI, PIATTAFORMA 10 METRI: ELIMINATI GIOVANNINI E LARSEN

Niente accesso alla finale per i due italiani Andreas Larsen e Riccardo Giovannini nei tuffi dalla piattaforma 10 metri. A Giovannini non è bastato un grande tuffo finale per entrare nei primi 12 escluso per 25 centesimi di punto rispetto al britannico Williams.

11:40 PENTATHLON MODERNO: MICHELI E SOTERO IN FINALE

Elena Micheli e Alice Sotero si sono qualificate per la finale del Pentathlon moderno chiudendo al secondo posto a pari merito la propria semifinale (1401 punti) dietro la britannica Bryson (1402 e nuovo record olimpico).

10:24 TAMBERI: "ALTRA COLICA RENALE! SALTERÒ, MA NON SO COME"

"È tutto finito....Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così..... Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare....".

10:20 TUFFI, PIATTAFORMA 10 METRI UOMINI: DUE ITALIANI IMPEGNATI

Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini sono i due atleti italiani impegnati nella gara olimpica di tuffi dalla piattaforma dai 10 metri che ha preso il via. Sei i tuffi previsti, i migliori 12 piazzati su 18 accederanno alla finale.

10:18 PALLANUOTO FEMMINILE: LA GRECIA CHIUDE AL SETTIMO POSTO

La Grecia ha battuto il Canada nettamente 19-10 nella gara del piazzamento per il settimo posto nella pallanuoto femminile.

10:14 PENTATHLON MODERNO DONNE: IN GARA DUE ITALIANE

In corso le semifinali individuali donne con le azzurre Elena Micheli e Alice Sotero. Prima prova il salto a ostacoli di equitazione. Trecento punti per entrambe, Micheli con il cavallo Api d'Espoir e Sotero con Emyr de Brion.

9.50 TOLA DAVANTI AL 35 KM

Al km 35 Tola è davanti a tutti. A 18″ Geleta, Abdi, Kipruto, Akasaki, a 22″ Cairess e Simbu, a 25″Ramakongoana. 13mo Crippa a 1’29”

9.35 TOLA ALLUNGA E SI STACCA

Tola prosegue nella sua azione. L’etiope passa al km 30 in 1h31’12”. Cairess a 11″, a 15″ Geleta, a 17″ Abdi, a 19″ Akasaki, a 23″ Naageye. Crippa è 16mo a 1’15”.

9.20 LA CLASSIFICA, ITALIANI ATTARDATI

Al km 25 nel gruppo di testa ci sono Akasaki, Geleta, Gelant, Tola, Kipruto, Cairess, Abdi, Mantz, Simbu, Osako, Ramakongoana, Fitwi, Munyao, Young, Naageye. A 20″ Faniel, a 35″ Crippa.

9.05 TOLA RAGGIUNGE FANIEL

Tola ha raggiunto l'azzurro in testa, anche Mantz sembra potersi riportare sul duo di testa. In crisi Kipchoge, che difficilmente riuscirà a bissare la vittoria di Tokyo.

8.50 FANIEL IN TESTA DOPO 15KM

C'è un italiano in testa quando gli atleti tagliano il 15esimo chilometro della gara, Faniel ha 23 secondi di vantaggio sul gruppo composto da una cinquantina di elementi, fra cui anche Yeman Crippa.

8.15 GOLF, ALLE 9 L'ULTIMO GIRO

In testa dopo 3 giri a pari merito ci sono la svizzera Metraux e la neozelandese Ko a -9. Alle loro spalle a -7 la statunitense Zhang e la giapponese Yamashita. A seguire a -6 la thailandese Thitikul. Solo 52esima a +12 l'azzurra Alessandra Fanali.

8.00 VIA ALLA MARATONA

Partita la prima gara di giornata, con gli azzurri Meucci, Crippa e Faniel. Spettacolare il percorso nei primi km per le vie del centro di Parigi.

FESTA KHELIF

A Biban Mesbah, villaggio natale della pugile Imane Khelif, nella provincia algerina nord-occidentale di Tiaret, è scoppiata una maxi festa subito dopo la conquista della medaglia d'oro, ottenuta battendo ai punti la cinese Liu Yang. Centinaia di cittadini e decine di giornalisti di emittenti televisive locali e corrispondenti di tv del Medio Oriente si sono recati da questo pomeriggio nel villaggio di Bibane Mesbah per seguire l'incontro in una piazza pubblica, dove era stato allestito un maxischermo. La maggior parte dei membri della famiglia di Khelif, comprese le nonne materna e paterna, erano presenti nel centro del villaggio, in mezzo a una grande folla, secondo quanto riportato da canali locali come Echorouk News. IL PROGRAMMA DI OGGI