Olimpiadi 2024, basket: bronzo alla Serbia, Germania giù dal podio

parigi 2024

Jokic e compagni battono 93-83 i campioni del Mondo in carica e chiudono al terzo posto

Basket, la Serbia vince la medaglia di bronzo





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In attesa di Francia-Stati Uniti, il bronzo nel torneo olimpico di basket maschile se lo prende la Serbia, che batte 93-83 la Germania e si prende la rivincita dopo il ko nella finale del Mondiale dello scorso anno. Jokic e compagni si impongono dopo aver condotto per tutta la gara, allungando già a partire dal primo quarto (30-21). Tripla doppia per il campione dei Denver Nuggets: 19 punti (gli stessi di Micic), 12 rimbalzi e 11 assist.

La vendetta è servita: esattamente undici mesi dopo la finale del Mondiale che aveva incoronato la Germania, la Serbia batte i campioni iridati in carica e conquista il bronzo nel torneo olimpico di basket a Parigi 2024. Jokic e compagni partono forte e conducono per tutta la durata del match, trascinati proprio dal fenomeno dei Denver Nuggets e da Micic. A fine primo quarto è 30-21 per i vicecampioni del Mondo, che all'intervallo lungo conducono invece 46-38. Nel corso del terzo periodo, la Serbia sale addirittura sul +16 (64-48) e la partita sembra finita. La Germania riesce solo a riportarsi sul -8 (82-74), ma per evitare di rivivere il traumatico finale con gli Stati Uniti, Jokic e compagni danno l'accelerata definitiva, tornando sul +13 (89-76) e chiudendo i giochi.

Il finale è così solo un conto alla rovescia per il primo bronzo a Parigi 2024 e per la quarta medaglia della Serbia, trascinata da Nikola Jokic. Il vincitore dell'NBA 2022/2023 con i Denver Nuggets chiude in tripla doppia mettendo a referto 19 punti (come Micic), 12 assist e 11 rimbalzi. Sfuma invece il trentesimo podio per la Germania, che crolla nonostante i 34 punti dei fratelli Wagner (18 per Franz, 16 per Moritz) e i 13 di Dennis Schröder. In serata, la supersfida per l'oro tra i padroni di casa della Francia e il super Team Usa.

