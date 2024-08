Dalla rincorsa all'oro di Gianmarco Tamberi al volo delle Farfalle della ritmica: il calendario olimpico di sabato 10 agosto

© Getty Images

Penultima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli occhi sono tutti puntati su Gianmarco Tamberi. Dopo aver avuto un avvicinamento complicato e una qualificazione raggiunta in extremis, il campione uscente proverà a ripetersi nel salto in alto realizzando di fatto un record storico. Altro grande chance di medaglia arriva direttamente dalla ginnastica ritmica dove le Farfalle, dopo il secondo posto in qualifica, cercheranno di migliorare il bronzo di Tokyo; mentre più complicata l'impresa per Simone Consonni ed Elia Viviani nella madison di ciclismo su pista.