Parigi 2024, fischiato l'inno argentino allo Stade de France

PARIGI 2024

La polemica i cori razzisti di Enzo Fernandez e altri compagni dopo la vittoria della Coppa America si sposta alle Olimpiadi

© afp Dal calcio alle Olimpiadi non si placano le polemiche tra Argentina e Francia, innescate dai cori razzisti di Enzo Fernandez e alcuni compagni dopo la vittoria della Coppa America che hanno provocato una crisi diplomatica tra i due paesi. Si è, infatti, registrata una nuova bordata di fischi all'inno dell'Argentina stasera allo Stade de France, prima della partita con la Francia valida per i quarti di finale del torneo olimpico di rugby a 7. Dopo i fischi di ieri a Saint Etienne nella sfida di esordio del torneo di calcio fra Argentina e Marocco, stavolta la manifestazione è stata ancora più rumorosa per la sfida con i Bleus davanti a uno Stade de France pieno: prima i fischi all'annuncio della formazione argentina, poi, dopo l'ingresso in campo, replica per l'inno nazionale, poi boato e applausi per i Bleus e la Marsigliese.

Vedi anche Calcio Cori razzisti dell'Argentina, la Francia si infuria La squadra francese ha vinto la partita contro l'Argentina per 26-14 e in semifinale affronterà sabato pomeriggio il Sudafrica che, a sorpresa, ha battuto 14-7 la Nuova Zelanda, finalista a Tokyo 2020 e con Fiji la grande favorita: gli All Blacks Seven sono fuori dalla lotta per le medaglie.

Vedi anche Calcio Dopo il coro di Enzo Fernandez è crisi diplomatica tra Francia e Argentina