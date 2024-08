Parigi 2024, Battocletti: "Quarto posto che mi dà sicurezza, ci vediamo nei 10.000"

Va bene così, Nadia sorride e il suo sorriso illumina anche la notte dei ricorsi e dei contro-ricorsi. Resta il verdetto della pista, il quarto posto nei 5000 metri che ha in ogni caso "consacrato" la crescita di questa nostra grande atleta. Grande anche nei modi, racchiusi in una gentile e genuina semplicità che fa della mezzofondista trentina un'icona della spedizione olimpica azzurra a Parigi 2024: "Devo ringraziare tutti voi per la vicinanza perché mai mi sarei aspettata così tanto calore" ha scritto questa mattina Nadia sui propri profili social. "Un grazie va anche a questa città che mi ha fatto capire quanto i limiti debbano essere superati giorno dopo giorno. Fiera del percorso che ho fatto fino a qui, un 4° posto che mi dà tanta sicurezza e che sarà un tassello importante per la mia crescita. Parigi2024 questo non è un addio, ma un arrivederci perché ci rivediamo venerdì per i 10000! Au revoir Paris".