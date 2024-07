Paola Egonu si prepara a un'Olimpiade diversa: "Sono cambiata da Tokyo, con Velasco c'è una bella atmosfera"

PALLAVOLO

L'opposto della Pro Victoria Monza si prepara alla seconda partecipazione a cinque in vista dell'esordio con la Repubblica Dominicana il prossimo 28 luglio

© Getty Images Paola Egonu è una delle atlete più attese dello sport italiano, pronto ad affrontare le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La 25enne veneta proverà a condurre la squadra azzurra a un primo storico oro dopo un'esperienza complicata a Tokyo 2020 grazie anche all'arrivo in squadra di Julio Velasco.

"Credo di avere più consapevolezza e una testa diversa, pero' la grinta è sempre la stessa. Sono contenta ed emozionata, abbiamo lavorato molto bene durante l'estate, la Volley Nations League ci ha fatto capire le cose che dobbiamo migliorare, non vediamo l'ora di iniziare - ha spiegato Egonu in occasione di un allenamento aperto ai media -. Ci stiamo trovando bene, l'idea di Velasco è quella di prendere la miglior parte di ognuna di noi e metterla in un sistema di gioco, siamo tutte a disposizione, c’è una bella atmosfera. Con lui c’è un dialogo aperto, come dovrebbe essere".

L'opposto della Pro Victoria Monza sa che l'elemento più importante della squadra sarà quello di sfruttare la forza della squadra come si potrà osservare in occasione del debutto contro la Repubblica Dominicana il prossimo 28 luglio: "Il nostro punto di forza è sapere che ognuna di noi vuole far bene, sappiamo quanto ci teniamo, quanto abbiamo lavorato per arrivare qui, tutti i sacrifici, abbiamo in mente qual è l'obiettivo lasciando stare cose secondarie".