Olimpiadi, niente medaglia per Simona Quadarella: la romana chiude al 4° posto i 1500 stile libero

PARIGI 2024

L'azzurra si è dovuta arrendere nelle ultime vasche alla tedesca Isabel Gose nella gara che ha visto il successo dell'americana Katie Ledecky

© Getty Images Niente medaglie per il nuoto italiano nella quinta giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Simona Quadarella si è infatti dovuta accontentare del quarto posto nei 1500 metri stile libero dominati dall'americana Katie Ledecky. La 25enne romana ha provato a lottare per il bronzo con la tedesca Isabel Gose, tuttavia l'azzurra si è dovuta arrendere nelle ultime vasche non riuscendo così a conquistare una medaglia stregata.

Prova caratterizzata dalla fuga di Ledecky che, dopo circa 100 metri, ha distanziato le avversarie compiendo una gara in solitaria. Alle sue spalle si è però pian piano messa all'inseguimento la francese Anastasija Kirpičnikova che a sorpresa ha distanziato Quadarella costringendo la romana a lottare per la terza piazza con la tedesca Isabel Gose.

L'azzurra non è però riuscita a mettere in vasca quanto visto in batteria andandosi a spegnere nelle ultime quattro vasche quando la nuotatrice teutonica ha lanciato uno sprint lungo avendo così la meglio nella lotta per l'ultimo gradino del podio. Guardando il cronometro Ledecky si è quindi imposta in 15'30"02 con il nuovo record olimpico davanti a Kirpičnikova (15'40"35) e Gose (15'41"16), mentre Quadarella ha chiuso la propria prova in 15'44"05.

"Per me questa è una delusione enorme perchè ho lottato tantissimo, sino alla fine. Ho fatto un buon tempo, ma alla fine ero stanchissima, avevo le gambe che scoppiavano - ha spiegato Quadarella ai microfoni della Rai -. Mi spiace perchè le due atlete che mi sono arrivate davanti le ho sempre battute nelle ultime gare. Mi sentivo bene e per questo sono molto dispiaciuta. Forse ci sono state troppe aspettative, pensavo che fosse la gara della vita visto che fra quattro anni non so se potrò fare un'altra Olimpiade di livello. Ora mi concentrerò sugli 800 anche se non li sento come i 1500".