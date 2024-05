Olimpiadi: Magistris conquista il pass nel sollevamento pesi, Berta e Festo scelti per la vela

© coni

Cresce la delegazione italiana che prenderà parte alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La compagine azzurra ha visto l'ingresso di Lucrezia Magistris, Elena Berta e Bruno Festo che saranno rispettivamente presenti nel sollevamento pesi e nella vela. Percorso diverso per i tre con la 25enne pavese e per il tandem composto dal coetaneo bresciano e dalla 31enne romana con la prima che ha ottenuto l'accesso grazie alla chiusura del ranking a cinque cerchi, mentre gli altri due sono stati scelti dal direttore tecnico dopo il raggiungimento del pass non nominale.