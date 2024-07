Olimpiadi, la Palestina chiede l'esclusione di Israele: "Violata la tregua olimpica"

© Getty Images

La guerra tra Israele e Hamas potrebbe avere ripercussioni anche sulle Olimpiadi di Parigi. Il Comitato Olimpico Palestinese ha annunciato di aver chiesto formalmente al Cio "l'immediata esclusione di Israele dai Giochi di Parigi 2024", ritenendo in particolare che Israele abbia violato la tregua olimpica proclamata dal Cio, conducendo "bombardamenti su Gaza che hanno provocato vittime civili". La lettera ufficiale - indirizzata al presidente del Cio Thomas Bach, ma anche a Gianni Infantino, suo omologo della Fifa, tramite la Federazione palestinese - "osserva che Cio e Fifa hanno agito in passato con decisione contro gli attacchi alla tregua olimpica" e cita in particolare "la sospensione delle squadre russe da parte del Comitato Olimpico Internazionale in risposta all'invasione dell'Ucraina". Il Comitato palestinese chiede quindi di "applicare la stessa regola a Israele e di sospendere le squadre dai Giochi olimpici".