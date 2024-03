Da Olimpia a Parigi, ecco il percorso della torcia olimpica nella storia della Francia 

PARIGI 2024

La staffetta prenderà il via dal sito archeologico greco il prossimo 16 aprile e si concluderà nella capitale francese il 26 luglio

Parigi 2024, presentata la nuova torcia olimpica









La torcia olimpica rappresenta un simbolo di pace e fratellanza, destinata a portare quel fuoco destinato ad ardere per tutto il periodo dei Giochi e a segnare la durata della "tregua olimpica", una tradizione proveniente dagli antichi Greci e che oggigiorno trova difficoltà ad avere spazio. Nonostante sia passato poco meno di un secolo dalla sua introduzione, la torcia rappresenta un oggetto di culto sui cui si concentrano decine di designer e che nei prossimi mesi condurrà la fiamma originata a Olimpia lungo tutta la Francia sino a Parigi in occasione della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi.

PARIGI 2024, COME SARA' LA TORCIA OLIMPICA? IL PROGETTO DI LEHANNEUR E I RICHIAMI ALLA SENNA

La torcia olimpica scelta per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 porta con sé una serie di significati intrinsechi. Disegnata dal designer Mathieu Lehanneur, l'oggetto presenta una forma perfettamente simmetrica che rispecchia "la condivisione, la pace, la coesione, la fraternità e la trasmissione" come spiegato dall'autore. Un progetto che ha visto Lehanneur prendere spunto da una frase di Victor Hugo e che ripropone anche l'immagine della Senna, colonna portante di questa edizione dei Giochi.

Se per alcuni ricorda un'anfora greca, per altri un muscolo, "motore olimpico" come sottolineato da Lehanneur; ciò che è sicuro che la torcia verrà realizzata in acciaio riciclato negli stabilimenti francesi di ArcelorMittal, tra gli sponsor delle olimpiadi parigine.

QUANDO PRENDERA' VITA LA FIAMMA OLIMPICA? IL 16 APRILE LA CERIMONIA DI ACCENSIONE CON LE "SACERDOTESSE" A OLIMPIA

Come ogni Olimpiade che si rispetti non può mancare la cerimonia di accensione del fuoco all'interno dell'antico sito archeologico di Olimpia, dove tecnicamente in passato si svolgevano i Giochi. Undici sacerdotesse (impersonate da attrici) accendono il fuoco ponendo la torcia all'interno di uno specchio parabolico concavo, in grado di concentrare il raggi del sole e di dare il via alla staffetta che accompagnerà la torcia olimpica sino alla sede dei Giochi. Tutto ciò accadrà in Grecia il prossimo 16 aprile quando l'oggetto finirà nelle mani del primo tedoforo, Stéfanos Doúskos, campione olimpico di canottaggio a Tokyo 2020.

CHI PORTA LA FIACCOLA OLIMPICA IN GRECIA? IOANNIS FOUNTOULIS E IL PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA FRANCIA

Come da tradizione la fiaccola attraverserà la Grecia prima di raggiungere il paese ospitante. A partire da Doúskos la torcia passerà nelle mani di 600 tedofori che attraverseranno la penisola ellenica in lungo e in largo per undici giorni attraverso una staffetta lungo 500 chilometri e in grado di toccare 41 comuni del paese europeo. La corsa si concluderà il 26 aprile quando il vicecampione olimpico di pallanuoto, Ioannis Fountoulis, avrà l'onore di portare la torcia allo stadio Panathinaiko di Atene prima di consegnarla al presidente del NOC greco Spyros Capralos che a sua volta la cederà al Comitato Organizzatore dei Giochi.

QUANDO ARRIVERA' LA TORCIA OLIMPICA IN FRANCIA? IL VIAGGIO NEL MEDITERRANEO CON LA NAVE BELEM

La fiaccola raggiungerà la Francia attraverso un curioso percorso che porterà il fuoco olimpico per tutto il Mediterraneo sfiorando anche il nostro paese. Per condurre la torcia nel paese ospitante si è deciso di utilizzare una nave a tre alberi chiamata Belem che giungerà a Marsiglia l'8 maggio prossimo prima di intraprendere il suo viaggio verso la Torre Eiffel.

QUALE SARA' IL PERCORSO DELLE TORCE OLIMPICHE? 64 TERRITORI TOCCATI FRA LE GROTTE DI LASCAUX E L'ABBAZIA DI MONT-SAINT-MICHEL

A quel punto saranno 64 i territori toccati nei suoi 68 giorni di viaggio che si concluderà con l'accensione Del Braciere Olimpico il prossimo 26 luglio all'Esplanade du Trocadéro. Un lungo tracciato che toccherà luoghi simbolo della Francia come le grotte di Lascaux dove le pitture parietali ricoprono le pareti delle caverne, la fortezza medievale di Carcassonne (Occitania), il Castello di Versailles, i castelli della Valle della Loira e l'iconico Mont-Saint-Michel in Normandia.

La Staffetta della Torcia Olimpica attraverserà i vigneti più famosi e rinomati come Saint-Emilion (Bordeaux), Chablis (Borgogna) e Layon (Loira), celebrando terroir e gastronomia di fama mondiale. Anche il viadotto di Millau (Francia meridionale), un'opera di ingegneria civile, accoglierà la Staffetta della Torcia, che poi percorrerà 7.000 km fino al Centro spaziale di Kourou, in Guyana, simbolo dell'eccellenza aerospaziale francese ed europea.

Lungo il percorso, federazioni e club formeranno staffette di gruppo per onorare il proprio sport facendo surf sulle onde di Biarritz (Francia sud-occidentale) e Teahupo'o (Tahiti), e salendo sul Mont Ventoux, la leggendaria salita ciclistica delle Alpi francesi.

La Staffetta della Torcia visiterà alcune sedi Olimpiche come il Roland-Garros sul campo Simonne-Mathieu, il Centro Acquatico Olimpico di Saint-Denis e lo Stade Yves-du-Manoir di Colombes.

Durante la staffetta saranno ricordate anche diverse figure della storia transalpina come Giovanna d’Arco, eroina della Guerra dei Cent'anni originaria di Orléans, Robert Schuman, uno dei fondatori delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa nativo di Scy-Chazelles, e Charles de Gaulle, leader della Francia Libera durante la Seconda Guerra Mondiale e presidente francese tra il 1959 e il 1969, vissuto per anni a Colombey-les-Deux-Eglises.

QUALE SARA' IL PERCORSO DELLE TORCE OLIMPICHE? LA NOVITA' DELLA "STAFFETTA OCEANICA" ATTRAVERSO I TERRITORI D'OLTREMARE

La staffetta olimpica non toccherà soltanto l'Europa, ma si trasferirà anche oltre Oceano grazie alla decisione di coinvolgere i cosiddetti "Territori d'Oltreoceano". La fiamma Olimpica attraverserà anche l'Oceano Atlantico a bordo dell'Ultime Banque Populaire XI, nonché gli Oceani Indiano e Pacifico prima di approdare a Guadalupa, Guyana Francese, Martinica, Polinesia Francese e Réunion.

PARIGI 2024, QUANTI SARANNO I TEDOFORI? 10.000 PERSONE COINVOLTE FRA OLIMPIADI E PARALIMPIADI

Nel 2024, circa 10.000 persone avranno l'onore di essere scelte per essere tedofori, diffondendo un messaggio di positività ed entusiasmo in tutto il mondo. I tedofori e le tedofore saranno selezionati in base al loro impegno, dedizione e attività per rappresentare almeno una delle tre energie di Parigi 2024.

La prima energia riguarda lo sport e i Giochi: l'energia di atleti e atlete, persone volontarie e provenienti dagli sport dilettantistici delle varie associazioni, e di tutti coloro che partecipano ai Giochi come volontari, i dipendenti dei vari partner, e che si sono dedicate ai Giochi di Parigi dall'inizio dell'avventura

La seconda energia si riferisce alle comunità, rappresentate da coloro che creano imprese, innovano e incarnano l'eccellenza francese in tutti i settori e in tutta la Francia

Infine, la terza energia si riferisce alla collettività e verrà incarnata dalla selezione di tedofori che agiscono ogni giorno per costruire una società più inclusiva, sostenibile ed equa, con una speciale attenzione alla solidarietà.

Tedofore e tedofori dei Giochi Olimpici e Paralimpici rappresenteranno l'importanza della diversità all'interno della società: vi prenderanno parte uomini e donne, persone di etnie diverse, personaggi pubblici, persone del pubblico in generale e persone con disabilità, promuovendo una società più inclusiva.

"Sin dall'inizio della staffetta della torcia Olimpica, vogliamo includere le persone con disabilità. Grazie alla loro capacità di mobilitare milioni di collaboratori, avranno un ruolo importante anche le aziende partner dei Giochi Olimpici, tra cui i due sponsor ufficiali della Staffetta della Fiaccola: Coca-Cola e Banque Populaire - Caisse d'Epargne. La staffetta della torcia Olimpica e la staffetta della torcia Paralimpica di Parigi 2024 saranno le 'Staffette degli apripista'. Gli Apripista spianeranno la strada alle celebrazioni nel 2024 e metteranno in mostra la bellezza del patrimonio naturale e culturale della Francia - ha spiegato Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024 - Apripista sono tutti coloro che si impegnano a garantire il successo della staffetta della Fiaccola dei Giochi di Parigi 2024 e tutti coloro che si stanno preparando ad accoglierla: i partner di Parigi 2024, le comunità, le parti interessate del movimento sportivo, le organizzazioni del settore pubblico, i membri del Club Parigi 2024 e il pubblico in generale che si mobiliterà lungo tutto il percorso per festeggiare l'arrivo dei Giochi. Gli Apripista avranno una forte responsabilità: creare un'atmosfera magica lungo tutto il territorio".