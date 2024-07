Olimpiadi da record per l'Italia: Roma è la provincia con più atleti, Oristano la più rappresentata rispetto alla popolazione

I DATI

La provincia capitolina sarà al via con trentanove atleti suddivisi in quindici discipline, mentre il territorio sardo sarà quello con l'indice più alto rispetto al numero di cittadini residenti

© Getty Images Parigi 2024 sarà un'edizione in tutti i sensi per l'Italia che si appresta a vivere la rassegna a cinque cerchi con grandi aspettative. La spedizione tricolore sarà per la prima volta composta da 403 atleti, suddivisi in trentaquattro discipline e provenienti da tutto il paese unendo di fatto i territori da nord a sud. Fra i numeri che spiccano maggiormente c'è la presenza di ben 36 atleti di origine straniera, il 9% di cui circa la metà arrivati in età prescolare in Italia, dove poi hanno iniziato la pratica sportiva.

Risultati che colpiscono così come il dato proveniente dalla provincia di Oristano, che pur avendo meno di 57mila abitanti nella fascia considerata, porterà in Francia quattro atleti diventando il territorio con la percentuale maggiore rispetto alla popolazione residente, in un'età tra i 15 e i 50 anni. Secondo un indice elaborato dal gruppo PTS Oristano guida la speciale classifica davanti a Livorno e Verbano-Cusio-Ossola, che precedono le liguri Savona (4°) e Genova (5°), mentre nella top ten ci sono anche tre toscane (Massa-Carrara 6ª, Pisa 7ª e Siena 10ª) e due del Nord-Est come Udine (8ª) e Trento (9ª).

La provincia di Oristano vanta un doppio primato, perché è al vertice anche della classifica relativa ai soli atleti uomini, in quanto rappresentata da Lorenzo Patta, oro in Giappone nell’atletica con la staffetta 4x100, dal canottiere Stefano Oppo e da Sergio Massidda, impegnato nel sollevamento pesi; mentre al femminile sarà presente la pallavolista Alessia Orro. Dietro la città sarda si piazzano Massa-Carrara e Verbano-Cusio-Ossola che hanno dato i natali rispettivamente al tennista Lorenzo Musetti e al ciclistica Filippo Ganna. Per quanto riguarda l'ambito femminile la provincia prima in classifica è Savona, grazie soprattutto alle atlete del nuoto sincronizzato, con Livorno e Udine a completare il podio.

Se si guardano i livelli assoluti, la situazione cambia con Roma che è la provincia più rappresentata con ben 39 atleti seguita da Torino (20), Napoli (19), Milano (18), Genova (15), Vicenza e Brescia (12), Firenze (11) e Bologna (10). Su 110 province, 82 saranno quelle con almeno un rappresentante al via presentando così delle "assenti eccellenti" come Aosta e Belluno, che avranno modo di rifarsi a livello invernale a Milano-Cortina 2026, ma anche Novara e Biella (Piemonte), Mantova e Sondrio (Lombardia) e Agrigento ed Enna (Sicilia). A livello regionale fanno en plein la Toscana con dieci province su dieci seguita dal Friuli Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige con due.

Dando infine un occhio alle discipline Roma è ancora una volta la più rappresentata con quindici sport coinvolti seguita da Torino e Milano con 12, Bologna e Napoli con 9 e Genova e Brescia con 8. Dall’analisi risulta anche che il primato di Roma si evidenzia principalmente nel nuoto e tuffi (11 rappresentanti) e nell’atletica (6, alla pari con Vicenza); mentre Genova primeggia nella pallanuoto (8 atleti), Napoli nel canottaggio e Bergamo nel ciclismo (entrambe le province a quota 5). Da ultimo, PTS evidenzia come nelle ultime sette edizioni delle Olimpiadi estive, da Sydney 2000 a Parigi 2024, hanno preso parte oltre 2.000 atleti italiani: Trieste è la provincia con più atleti olimpionici, (nonostante quest’anno non vada oltre il 25° posto), al secondo posto si conferma Livorno.