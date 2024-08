Olimpiadi 2024, pallanuoto: Setterosa in finale per il quinto posto

PARIGI 2024

Le azzurre, eliminate ai quarti, travolgono 10-5 il Canada: ora Grecia o Ungheria

© Getty Images Piccola consolazione per l'Italia della pallanuoto femminile a Parigi 2024: il Setterosa, eliminato ai quarti, batte 10-5 il Canada nella semifinale del tabellone dal quinto all'ottavo posto. Le azzurre di Silipo volano sul 5-2 nel corso del secondo quarto, poi si fanno rimontare fino al 5-5 ma dominano gli ultimi 8' di gara. Adesso, resta solo da capire quale sarà l'avversaria nella finale per il quinto posto: sarà una tra Grecia e Ungheria.

Per un Setterosa che sembrava eliminato già dopo il debutto con la Francia e che si è dovuto arrendere alla fortissima Olanda, raggiungere la finale per il quinto posto non può che essere un ottimo traguardo. Resta piccola, ma è comunque una consolazione la netta vittoria per 10-5 delle ragazze di Silipo sul Canada. La prima parte di gara è un botta e risposta, con l'Italia sempre avanti e le canadesi a replicare: McDowell e Crevier rispondono a Palmieri e a Bianconi. L'allungo decisivo sembra arrivare già prima dell'intervallo, con le azzurre che grazie a Bianconi, Avegno e Giustini si portano sul 5-2 di metà gara. Nel terzo quarto, però, il Canada recupera il distacco e torna sul 5-5 prima del gol di Marletta che vale il 6-5.

Gli ultimi 8 minuti sono però un dominio del Setterosa: Picozzi, Bettini, ancora Marletta (doppietta a fine partita come Bianconi) e Tabani firmano il 4-0 di parziale che vale il definitivo 10-5. Adesso, la formazione di Silipo giocherà la finale per il quinto posto: sarà contro la Grecia, già battuta 12-8 nel girone, o contro l'Ungheria. La perdente di questa sfida, invece, affronterà il Canada nella finalina per la settima piazza.