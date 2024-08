Mattarella e Meloni esaltano l'Italia Team: "Orgogliosi di tutti voi"

I COMPLIMENTI

Il Presidente della Repubblica si è complimentato con l'Italvolley femminile attraverso Malagò. Al Quirinale anche gli atleti arrivati quarti

© Getty Images 1 di 41 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Le ragazze sono state strepitose. Non ci sono parole per dire quanto siano state brave". Lo ha detto dopo l'oro del volley il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al telefono con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha riferito il contenuto della chiacchierata. "La prego di rivolgere i miei complimenti al presidente Manfredi, a Velasco e a tutte le ragazze. Non ho perso una gara del loro torneo, ero certo che avrebbero vinto. Nel medagliere siamo noni, senza il problema della squadra maschile saremmo stati sopra la Corea - ha concluso Mattarella -. Complimenti a lei e a tutto l'Italia Team, vi aspetto al Quirinale".

I COMPLIMENTI DEL PREMIER MELONI

"Complimenti a tutti gli atleti italiani che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi. 12 medaglie d'oro, 13 d'argento, 15 di bronzo e tanti altri azzurri che per pochissimo non sono saliti sul podio, ma che hanno lottato fino all'ultimo. Grazie per aver incarnato al meglio lo spirito olimpico, per averci fatto sognare e per aver portato in alto i colori dell'Italia nel mondo. Siamo orgogliosi di voi!". E' il saluto che la premier Giorgia Meloni, rivolge nella giornata conclusiva dei Giochi agli atleti italiani.

PAOLA EGONU Opposto 23enne di Vero Volley Milano, è nata a Cittadella da genitori nigeriani. Olimpiade straordinaria (la sua terza) per la giocatrice più rappresentativa del nostro volley. Con Velasco, ha trovato la pace in nazionale dopo il burrascoso rapporto con Mazzanti. E' fidanzata con Leonardo Puliti, anche lui pallavolista a Garlasco. 1 di 16 © fipav SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © fipav

LA NOVITA': AL QUIRINALE ANCHE I QUARTI POSTI

Anche gli azzurri che si sono fermati a un passo dal podio olimpico di Parigi 2024 saranno ricevuti al Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i medagliati, per la riconsegna del tricolore. E' questa - apprende l'ANSA a Casa Italia da ambienti dello sport - la novità della cerimonia del 23 settembre. Mattarella ha espresso direttamente il suo desiderio al presidente del Coni, Giovanni Malago', per un'edizione in cui l'Italia ha eguagliato il record di Tokyo (40 medaglie ma due ori in più) e ha collezionato tantissimi quarti posti. Ci sarà dunque, tra gli altri, anche la nazionale di pallavolo maschile.