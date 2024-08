Furlani: "Ho fatto un salto alla De Rossi". E la Roma lo celebra sui social

PARIGI 2024

Il club giallorosso ha celebrato l'atleta italiano dopo la vittoria del bronzo nel salto in lungo

"Ho fatto un salto alla De Rossi". Parola di Mattia Furlani subito dopo aver vinto il bronzo olimpico nella finale di salto in lungo. L'atleta italiano, che ha portato a casa la prima medaglia dell'atletica italiana in queste Olimpiadi, è stato celebrato anche dalla Roma sui social, squadra della quale è grande tifoso: "Bronzo olimpico! Sei grande, Mattia!", ha scritto il club giallorosso. Un riconoscimento importante per l'azzurro, nato a Marino nel febbraio del 2005.

- le prime parole dopo aver vinto la medaglia - "È sicuramente l'emozione più grande della mia vita e per cominciare voglio ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino sempre, e hanno permesso tutto questo. Credo sia stata tecnicamente la mia migliore gara in carriera e sono proprio contento di come ho saltato". Poi anche un messaggio chiaro e forte, forse anche in riferimento a quanto successo a Benedetta Pilato : "L'anno scorso non ho passato le qualificazioni ai mondiali di Budapest e quest'anno sono terzo alle Olimpiadi, a dimostrazione che. Spero che questa medaglia sia solo il punto di partenza per poterne conquistare tante altre. Un saluto a tutta l'Italia e a coloro che in tutti i modi mi hanno supportato negli ultimi giorni".