Dalla storica finale del volley femminile al pentathlon moderno di Elena Micheli: il calendario olimpico di domenica 11 agosto

Le Olimpiadi conservano un ultimo appuntamento da non perdere per gli sportivi italiani. Le ragazze di Julio Velasco affronteranno per la prima volta nella storia della pallavolo azzurra la finale femminile per l'oro nel quale il sestetto tricolore avrà di fronte gli Stati Uniti. A provare a incrementare il bottino ci sarà anche Elena Micheli che proverà a conquistare il podio nel pentathlon moderno dopo il secondo posto in semifinale davanti alla connazionale Alice Sotero. A chiudere il programma ci sarà Letizia Paternoster che proverà a conquistare una nuova impresa nel ciclismo su pista puntando alla top three nel ciclismo su pista.