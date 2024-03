Olimpiadi Parigi, Cio: niente cerimonia di apertura per russi e bielorussi

© Getty Images

Il Cio ha annunciato che gli atleti russi e bielorussi che gareggeranno ai Giochi di Parigi di quest'estate sotto una bandiera neutrale non potranno prendere parte alla cerimonia di apertura. Gli atleti neutrali di entrambi i Paesi "non parteciperanno alla parata delle delegazioni e delle squadre durante la cerimonia di apertura poiché si tratta di atleti individuali", ha detto il direttore del Comitato olimpico internazionale, James McCloud, dopo una riunione del consiglio esecutivo a Losanna. La decisione in merito alla cerimonia di chiusura verrà presa in una fase successiva, tenendo conto che non saranno le delegazioni a partecipare alla Cerimonia di Chiusura, ma tutti gli atleti insieme.