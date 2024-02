Rubata una valigetta a Parigi: conteneva informazioni segrete sulle Olimpiadi

Un furto scuote l'avvicinamento alle Olimpiadi estive in quel di Parigi. Su un treno partito dalla nota stazione Gare du Nord è stata rubata una valigia appartenente a un impiegato del Comune di Parigi: in essa si trovavano un pc e due chiavi USB inerenti alla manifestazione in programma la prossima estate tra luglio e agosto. Più precisamente i dispositivi contenevano preziose informazioni sensibili riguardanti i piani di sicurezza per i Giochi Olimpici del municipio di Parigi. Insomma dati tutt'altro che trascurabili.