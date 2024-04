Cerimonia d'apertura a rischio sicurezza: Macron annuncia il piano B a Parigi 

PARIGI 2024

La prima assoluta nella capitale francese a rischio. Intanto potrà assistere alla sfilata solo il pubblico invitato

© Getty Images Emmanuel Macron è uscito alla scoperto: la Francia ha un piano B per la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici in caso di eccessivi rischi per la sicurezza. Lo ha annunciato lo stesso presidente francese, che ha svelato come la sfilata si limiterebbe al Trocadéro oppure allo Stade de France. Sfilata prevista per ora lungo la Senna in quella che sarebbe una prima assoluta, ossia una cerimonia olimpica fuori da un impianto. "Avremo mezzi dei servizi di informazione e dell'intelligence totalmente mobilitati - ha assicurato Macron - stabiliremo tutto un perimetro di sicurezza attorno alla cerimonia fin dai giorni precedenti, anche da settimane" e "le forze dell'ordine saranno mobilitate a un livello eccezionale".

Vedi anche atletica Niente Olimpiadi per Yulimar Rojas: la primatista mondiale si rompe il tendine d'Achille

Da programma circa 10.500 atleti dovrebbero sfilare nel cuore della capitale francese a bordo di imbarcazioni sulla Senna lungo un percorso di 6 chilometri nel giorno che darà il via alle Olimpiadi in programma dal 26 luglio all'11 agosto. Inizialmente gli organizzatori avevano previsto una grandiosa cerimonia di apertura per ben 600mila persone, la maggior parte delle quali avrebbe potuto assistere gratuitamente dalle rive del fiume, ma i problemi logistici e di sicurezza hanno portato il governo a ridimensionare progressivamente le proprie ambizioni. Negli scorsi mesi il numero complessivo di spettatori è stato invece dimezzato. Il governo francese ha anche deciso che i turisti non avranno accesso libero alla cerimonia di apertura per motivi di sicurezza: l'accesso sarà esclusivamente su invito.