Pechino 2022, Sofia Goggia è partita per Pechino

SCI

La sciatrice azzurra conferma che l'infortunio è superato: isolamento, tampone e poi la neve di Yanquing

La missione di Sofia Goggia verso l'Olimpiade di Pechino 2022: è ufficialmente scattata. La sciatrice azzurra ha pubblicato su Instagram una storia in cui immortala il momento in cui prende l'aereo per la Cina, a dimostrazione che l'infortunio è superato. All'arrivo, nella notte italiana, Goggia sarà sottoposta a tampone e messa in isolamento sino ai risultati. Se fosse negativo, potrebbe testare la neve di Yanqing già nel pomeriggio di lunedì. instagram

Goggia ha postato sul suo profilo Instagram un video che la riprende mentre sale sul volo Air China per Pechino, con la V di vittoria mostrata a favore di telecamere. "Andiamo...Dove andiamo? In Cina, alle Olimpiadi!!!", dice la sciatrice azzurra in un altro video in cui saluta il suo amato cane, Belle.

Solo due settimane fa, il 23 gennaio, era caduta durante il SuperG di coppa del Mondo a Cortina, riportando una parziale lesione del legamento del ginocchio sinistro, con infrazione della testa del perone. A quel punto la sua partecipazione ai Giochi era in fortissimo dubbio, ma l'azzurra ha lavorato per un recupero miracolosa ed ora si dice certa di partecipare alla libera del 15 febbraio, gara nella quale è campionessa olimpica a Pyeongchang 2018.

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022, Sofia Goggia torna sugli sci: "Presto ai Giochi"