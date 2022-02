Pechino 2022, Sofia Goggia torna sugli sci: "Presto ai Giochi"

Sofia Goggia è sempre più vicina al rientro. L'azzurra, campionessa olimpica in carica di discesa libera, ha pubblicato sui social il video del suo ritorno sugli sci, a poco meno di due settimane dall'infortunio al ginocchio sinistro in cui è incappata nel SuperG di Cortina. "Brividi - ha scritto, con riferimento alla hit sanremese di Mahmood e Blanco - Anche io li ho... E oggi che sono tornata sugli sci non so esprimermi. Soon: Olympic Games in China". Come rivelato dal presidente del Coni, Malagò, la partenza di Sofia per Pechino è prevista per lunedì 7.