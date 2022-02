Pechino 2022, lo sci maschile delude: seconda Olimpiade di fila a secco di medaglie

zero podi

Dopo Pyeongchang 2018 anche a Pechino 2022 gli uomini della spedizione azzurra hanno fallito l'assalto al podio

Quello che ci è andato più vicino è stato Giuliano Razzoli che ha chiuso lo slalom in ottava posizione, a 26 centesimi dalla medaglia di bronzo. Ma adesso è ufficiale: lo sci alpino maschile chiude la spedizione ai Giochi di Pechino 2022 con zero medaglie. E questa è la seconda Olimpiade consecutiva, dopo Pyeongchang 2018, in cui gli azzurri non arrivano a podio. Getty Images

La delusione azzurra è inevitabile: per ritrovare una medaglia olimpica dei ragazzi dello sci bisogno risalire a Sochi 2014, quando Innerhofer vinse un argento in discesa e un bronzo in Supercombinata. Proprio Innerhofer ha deluso in Cina, come Dominik Paris, probabilmente quello da cui ci si aspettava qualcosa di più.

Ci hanno pensato le ragazze dello sci alpino a rendere ricco il medagliere italiano a Pechino, con gli argenti della Brignone (in slalom gigante) e della Goggia (in discesa libera) e il bronzo della Delago (sempre in discesa libera). Sorrisi al femminile che fanno da contraltare alla delusione maschile.

