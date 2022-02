Pechino 2022, slalom speciale: è Razzoli il miglior italiano, l’oro va a Noel

slalom maschile

Il bolognese recupera dalla 12esima all’ottava posizione, sfuma invece il sogno di Sala dopo una buona prima manche

Italia senza medaglie nello slalom speciale maschile dell’Olimpiade di Pechino 2022. Tommaso Sala, dopo una buona prima manche con l’ottavo posto, crolla nella seconda e arriva undicesimo. Bene invece Giuliano Razzoli, che pur senza podio è il miglior italiano con l’ottava posizione dopo la dodicesima della prima discesa. Fuori invece Vinatzer. A vincere la medaglia d’oro è il francese Noel, che precede Strolz e Foss-Solevaag.

Niente medaglie per l’Italia nello slalom maschile all’Olimpiade di Pechino 2022. Tommaso Sala, ottavo dopo una buona prima manche, non riesce infatti a compiere l’impresa e anzi scivola fino all’undicesimo posto: troppa pressione e troppi errori per il milanese gli costano 1’’28 dal vincitore. Miglior azzurro è quindi Giuliano Razzoli, il veterano bolognese oro a Vancouver 2010 che riesce a passare dalla 12esima posizione della prima manche a un’ottima ottava nella classifica finale (+96 centesimi). Bravo Razzoli a dosare le energie e a lavorare d’esperienza. Male infine il terzo italiano in gara, Alex Vinatzer, che spinge troppo per cercare di recuperare la 17esima posizione ed esce a poche porte dal traguardo andando fuori giri. A trionfare e a conquistare la medaglia d’oro è il francese Clement Noel, autore di una stratosferica seconda discesa che gli consente di passare dalla sesta alla prima posizione. Beffato il vincitore della prima manche, l’austriaco Johannes Strolz, secondo a 61 centesimi. Bronzo invece per il norvegese Sebastian Foss-Solevaag staccato 70 centesimi.