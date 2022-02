Pechino 2022, Brignone: "Sogno l'oro olimpico. Goggia? Rispetto l'atleta, il lato umano..."

I PROTAGONISTI AZZURRI

La stella dello sci azzurro non si nasconde: "Sto bene e voglio una medaglia. Io e Sofia abbiamo caratteri molto diversi"

Federica Brignone, alla vigilia dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, non si nasconde: "L'oro olimpico? È il grande sogno. Sto bene, sono in forma. Speriamo di trovare gli ultimi tasselli del puzzle in Cina", ha detto la sciatrice azzurra in un'intervista al Corriere della Sera. La Brignone ha parlato anche del suo rapporto con Sofia Goggia: "Abbiamo caratteri molto diversi, serve rispetto reciproco". Getty Images

Il rapporto con la Goggia - Il rapporto tra la Brignone e la Goggia è molto cambiato, almeno così ha detto Sofia. "Ah sì, ha detto cosi'? Buon per lei. Per me non sono cambiati. Siamo due persone con caratteri opposti. Si può benissimo convivere, se c'è rispetto reciproco". E alla domanda se questo rispetto effettivamente ci sia, la 31enne milanese ha spiegato: "Da parte mia sì, in questo momento anche di più. Bisogna togliersi il cappello davanti alle sue prestazioni, gliel'ho anche detto. È una grande atleta, poi il discorso umano è un'altra cosa".

Oltre i limiti - La Brignone è sicuramente uscita dal tunnel in cui sembrava precipitata l'anno scorso. "Mettermi in discussione è il mio limite ma anche la mia forza. Servono volontà, sacrifici e determinazione per superare i dubbi. È come un castello di carte: se ne togli una può cadere tutto", ha dichiarato.

Più libertà - A farle bene sembra essere stato il distacco dal gruppo elite della Nazionale. "Cambiare ambiente mi ha aiutato, la scorsa estate avevo veramente poca voglia di riprendere a sciare. La libertà è stata positiva. Davide mi segue dal 2017, della famiglia era lui quello veramente forte ma è stato fermato dagli infortuni. Averlo accanto è una buona scelta: lo dicono i risultati", ha concluso.

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022, Razzoli: "Pechino arriva al momento giusto, ai Giochi non si va solo per partecipare"

Vedi anche pechino 2022 Goggia, le condizioni del ginocchio migliorano: "Tutto va nel modo sperato"