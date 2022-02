Pechino 2022, ci siamo: prime gare il 2 febbraio

GIOCHI AL VIA

Ad aprire i Giochi invernali sono il curling e lo slittino. Il 4 l'inizio ufficiale delle Olimpiadi con la cerimonia di apertura

Ci siamo, a Pechino è davvero tutto pronto per l'inizio delle Olimpiadi invernali. Ad aprire le danze saranno lo slittino (con le prove alle 12:36, orario italiano) e il curling (con la prima sessione prevista alle ore 13:05) del 2 febbraio. Si procede anche il 3 con il curling, a cui si aggiungono anche il freestyle, lo sci alpino e l'hockey su ghiaccio, mentre a decretare l'inizio ufficiale delle Olimpiadi è la cerimonia d'apertura, prevista alle 13 del 4 febbraio allo stadio nazionale di Pechino. ansa

Qui il calendario completo di tutte le gare in programma.

Gare per nottambuli - Nei due giorni precedenti la Cerimonia inaugurale, dunque, si svolgeranno le prime gare. Gli orari non sono agevoli per gli appassionati italiani: considerando il fuso orario cinese (avanti di 7 ore) molte gare si svolgeranno nel cuore della notte (soprattutto quelle veloci di sci alpino e alcuni eventi di pattinaggio artistico. Biathlon, sci nordico, slittino potranno essere seguiti nel corso della mattinata italiana.

Primi azzurri in pista il 3 febbraio - I primi azzurri a esibirsi saranno quelli del curling nella sessione 2 doppio misto, alle 2:05 del 3 febbraio, e alle 7:05 per la sessione 3. L'Italia del curling è in gara anche il 4, il 5, il 6 e il 7

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022, ecco tutti gli Azzurri convocati per i Giochi olimpici