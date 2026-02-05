Quanto vale l'Oro a Milano Cortina 2026? I premi dell'Italia e le cifre esentasse

A Milano Cortina 2026 saranno 116 i titoli in palio, il numero più alto di sempre della storia delle Olimpiadi. La nazione a offrire la cifra più alta in caso di oro è Singapore, che ha messo sul piatto un milione di euro ma con le chance di medaglia che sono veramente basse: infatti, Singapore schiera un solo atleta, Faiz Basha, tra tutte le competizioni. Tra i paesi più generosi c'è anche Hong Kong, pronto a offrire 640 mila euro per l'oro, 320 mila per l'argento, 160 mila per il bronzo. Nell'Europa occidentale, tra le nazioni più facoltose ci sono Francia e Germania, mentre Norvegia, Svezia e Gran Bretagna non prevedono premi legati alle medaglie. E l’Italia?