Quanto vale l'Oro a Milano Cortina 2026? I premi dell'Italia e le cifre esentasse
L'inizio dei giochi Olimpici mette in luce anche il valore in denaro delle vittorie: l'Italia è il paese che paga di più nell'Europa occidentale
Ma quanto vale una medaglia olimpica? A poche ore dalla cerimonia d'apertura ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l'edizione odierna de Il Mattino traccia un bilancio sui costi delle medaglie delle Olimpiadi. Vincere un oro può portare a guadagnare anche un milione di euro, ma non sempre è così. Infatti, il Comitato olimpico internazionale non riconosce alcuna ricompensa economica agli atleti vincitori: a pagare sono i singoli paesi, che "offrono" cifre differenti.
A Milano Cortina 2026 saranno 116 i titoli in palio, il numero più alto di sempre della storia delle Olimpiadi. La nazione a offrire la cifra più alta in caso di oro è Singapore, che ha messo sul piatto un milione di euro ma con le chance di medaglia che sono veramente basse: infatti, Singapore schiera un solo atleta, Faiz Basha, tra tutte le competizioni. Tra i paesi più generosi c'è anche Hong Kong, pronto a offrire 640 mila euro per l'oro, 320 mila per l'argento, 160 mila per il bronzo. Nell'Europa occidentale, tra le nazioni più facoltose ci sono Francia e Germania, mentre Norvegia, Svezia e Gran Bretagna non prevedono premi legati alle medaglie. E l’Italia?
ITALIA, QUANTO VALE UNA MEDAGLIA?
Tra le nazioni europee, l'Italia è quella che riconosce la cifra più alta per la vittoria di una medaglia. Per i 196 atleti azzurri in gara (numero più alto di sempre), il comitato olimpico italiano riconoscerà 180 mila euro per l'oro, 90 mila per l'argento e 60 mila per il bronzo. La novità? Per la prima volta saranno cifre esentasse, come annunciato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi. Curioso, invece, è il caso degli Stati Uniti: oltre ai premi tradizionali (37.500 dollari per l'oro), ogni atleta riceverà 100 mila dollari a 45 anni più altri 100 mila destinati alla famiglia, grazie a una donazione privata da 100 milioni di Ross Stevens. Le medaglie, realizzate con metalli riciclati dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato, puntano su un design essenziale che celebra il lavoro di squadra e l'unione tra Milano e Cortina.