Richardson Viano a Milano-Cortina 2026: la storia dello sciatore che ha portato Haiti sulla neve

Dalle strade di Haiti alle Alpi francesi: scopri la straordinaria storia di Richardson Viano, il primo sciatore olimpico haitiano atteso a Milano-Cortina 2026.

05 Feb 2026 - 09:30
Un’adozione, un viaggio dalle strade di Port-au-Prince alle Alpi francesi, la scoperta dello sci, una qualificazione olimpica che ha cambiato la vita di Rici e la storia dello sport del suo paese d’origine. “Ad Haiti sognavo la neve” racconta lo straordinario percorso umano e sportivo di Richardson Viano, una testimonianza di come l’amore e la tenacia possano cambiare le traiettorie di un destino.

Nato a Port-au-Prince nel 2002 e adottato a tre anni da una coppia italiana che vive sulle Alpi francesi, Richardson nel 2022 è entrato nella storia come primo atleta olimpico invernale di Haiti. Oggi, a 24 anni, si prepara a tornare in gara sulle piste di Milano-Cortina 2026.

“Ad Haiti sognavo la neve” non è soltanto una biografia sportiva, è una riflessione su identità e appartenenza. Richardson racconta con sincerità il suo percorso nello sci alpino, la fatica, gli incidenti e la riscoperta di un legame profondo con il paese d’origine. La neve, simbolo di purezza e libertà, in queste pagine diventa il ponte tra il bambino che guardava una cartolina in orfanotrofio, immaginando luoghi lontani, e l’uomo che ha conquistato quegli stessi mondi attraverso determinazione e resilienza.

