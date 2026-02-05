Richardson Viano a Milano-Cortina 2026: la storia dello sciatore che ha portato Haiti sulla neve

“Ad Haiti sognavo la neve” non è soltanto una biografia sportiva, è una riflessione su identità e appartenenza. Richardson racconta con sincerità il suo percorso nello sci alpino, la fatica, gli incidenti e la riscoperta di un legame profondo con il paese d’origine. La neve, simbolo di purezza e libertà, in queste pagine diventa il ponte tra il bambino che guardava una cartolina in orfanotrofio, immaginando luoghi lontani, e l’uomo che ha conquistato quegli stessi mondi attraverso determinazione e resilienza.