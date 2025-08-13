Dalla sprint di Federico Pellegrino ai salti di Annika Sieff: ecco gli appuntamenti dello sci nordico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

L'Italia proverà però a sfruttare le proprie pedine anche nel salto con gli sci dove gli occhi sono puntati in particolare in campo femminile con Annika Sieff che va a caccia di un exploit nell'HS100 femminile in programma sabato 7 febbraio e nell'HS130 domenica 15, mentre nella combinata nordica ci si affiderà ancora ad Alessandro Pittin e al giovane Iacopo Bortolas che saranno di scena fra mercoledì 11 e giovedì 19.