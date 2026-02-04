Brignone: "Per guarire ho dato il 100%. Non ho bisogno di altre medaglie, ma..."

Per dieci mesi esatti, dal giorno del grave infortunio che ha messo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi, tutta l'Italia ha lottato e sperato con lei e ora Federica Brignone è pronta per Milano-Cortina: "Per guarire ho dato il cento per cento - ha raccontato la portabandiera azzurra in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - tutte le ore disponibili le ho trascorse prima al J Medical di Torino per curarmi e poi negli spostamenti, verso casa o verso qualche evento, ma sempre accompagnata dal ghiaccio e dalla magnetoterapia. Anche quando sono rientrata in squadra, non mi sono concessa neanche un momento di svago con le mie compagne per fare due ore in più di fisioterapia".