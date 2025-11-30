L'Olimpiade di Milano Cortina 2026 arriva su Fortnite con una mappa personalizzata

Gillette lancia alla Milan Gemes Week & Cartoomics la "City Winter Edition", ispirata ai prossimi Giochi invernali italiani
© Ufficio Stampa
Gillette ha svelato su Fortnite una nuova mappa personalizzata ispirata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, segnando una tappa fondamentale nel lungo impegno del brand per l'innovazione e lo sport. La mappa introduce quattro modalità di gioco originali – Icy Arena, Glacial Parkour, Snowboard Slalom e Mountain Only Up – progettate per unire creatività digitale, valori sportivi e un'esperienza accessibile e guidata dalla community.
La presentazione ufficiale è avvenuta durante la Milan Games Week & Cartoomics 2025, catturando l'attenzione di fan e creator e ponendo le basi per la serie di attivazioni che accompagneranno il brand nel percorso verso Milano Cortina 2026. L’annuncio ha generato un forte coinvolgimento e ha rafforzato il ruolo di Gillette nel creare connessioni significative tra esport, innovazione e il Movimento Olimpico.
Dopo la presentazione della Gillette City Winter Edition, anche la Gillette Bomber Championship ha celebrato la sua finale del 2025, incoronando Riccardo Luci (Ricky) come campione dopo un'entusiasmante sfida tra 20 finalisti. Ancora una volta, la competizione ha dimostrato la sua capacità di unire performance, intrattenimento e passione per il gaming competitivo.
Durante la gran finale di sabato 29 novembre, Gillette ha svelato per la prima volta la Gillette City Winter Edition, una new map ispirata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La mappa combina sport, tecnologia e intrattenimento e presenta quattro esperienze di gioco distinte – Icy Arena, Glacial Parkour, Snowboard Slalom e Mountain Only Up – che rappresentano il costante impegno del brand nel creare esperienze innovative e accessibili che collegano mondi diversi sotto uno spirito di competizione condiviso.
© Ufficio Stampa
Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italy di Gillette, ha dichiarato: “La Gillette Bomber Championship è diventato un appuntamento imperdibile per la community italiana di esport. Siamo orgogliosi di vedere questo progetto continuare a crescere, portando ogni anno nuovi contenuti ed esperienze inedite. Con la Gillette City Winter Edition, rafforziamo ulteriormente il nostro legame con lo sport e con i valori di innovazione, precisione e inclusività che da sempre ci definiscono.”
L'anteprima della Gillette City Winter Edition segna l'inizio di un nuovo percorso per il brand, che proseguirà nei prossimi mesi con una serie di iniziative dedicate alla community e al mondo dello sport in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Il torneo prenderà il via ufficialmente il 19 dicembre con la Cup One, seguita da un totale di quattro eventi che si svolgeranno fino al 6 febbraio. Durante tutta la competizione, i fan potranno seguire tutta l'azione in diretta sui canali Twitch dei creator partecipanti, vivendo in tempo reale l'energia e l'entusiasmo della Gillette City Winter Edition in tempo reale sui canali Twitch.
La sponsorizzazione dell'iniziativa da parte di Gillette prosegue la partnership di lunga data tra Procter & Gamble (P&G) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), nata nel 2010, rafforzando ulteriormente il profondo legame del brand con il mondo dello sport attraverso collaborazioni con atleti di livello mondiale e il sostegno a momenti e progetti sportivi iconici.
© Ufficio Stampa