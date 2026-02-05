MILANO-CORTINA 2026

Milano Cortina, Curling: esordio vincente per Costantini-Mosaner nel doppio misto

I due azzurri, campioni olimpici e mondiali in carica, hanno sconfitto la Corea del Sud per 8-4

05 Feb 2026 - 11:52
© Getty Images

© Getty Images

Esordio con vittoria per Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto del curling ai Giochi Invernali di Milano Cortina. I due azzurri, campioni olimpici a Pechino 2022 e oro agli ultimi Mondiali, hanno sconfitto la Corea del Sud per 8-4 dopo 7 end. Costantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio del Cortuna Curling Olympic Center questa sera contro il Canada.

milano-cortina 2026
curling
Notizie del giorno
Vedi tutti
13:06
Clamoroso Roma, Ranieri apre al ritorno di Totti: "I Friedkin ci stanno pensando"
Sinner, che fai: controlla i biglietti sul treno
13:01
Sinner, che fai: controlla i biglietti sul treno
12:59
Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"
12:56
Allarme norovirus alle Olimpiadi: contagiate quattro giocatrici finlandesi di hockey
12:44
Milano-Cortina 2026: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 5 febbraio 2026