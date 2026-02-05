Milano Cortina, Curling: esordio vincente per Costantini-Mosaner nel doppio misto

Esordio con vittoria per Stefania Costantini e Amos Mosaner nel doppio misto del curling ai Giochi Invernali di Milano Cortina. I due azzurri, campioni olimpici a Pechino 2022 e oro agli ultimi Mondiali, hanno sconfitto la Corea del Sud per 8-4 dopo 7 end. Costantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio del Cortuna Curling Olympic Center questa sera contro il Canada.