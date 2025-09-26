Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
LA SCELTA

Milano-Cortina 2026, presentati i primi tedofori: Achille Lauro, Flavia Pennetta e Pecco Bagnaia daranno il via alla corsa della torcia

Il cantante romano, l'ex tennista pugliese e il due volte campione del mondo di MotoGP daranno il via alla corsa della Fiamma Olimpica, che verrà accesa il prossimo 26 novembre

26 Set 2025 - 15:10

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono sempre più vicine e la conferma arriva dalla scelta dei tedofori. La Fondazione Milano-Cortina 2026 ha annunciato i primi sei portatori della torcia che si accenderà il prossimo 26 novembre prima di approdare in Italia il 4 dicembre a Roma e fra questi emergono illustri sportivi e personaggi dello spettacolo.

Ad aprire la strada ai 10.001 tedofori ci saranno il cantante Achille Lauro, l'ex fuoriclasse del tennis Flavia Pennetta e il due volte campione del mondo di MotoGP Francesco Bagnaia che racchiudono appieno lo spirito olimpico, contraddistinto da coraggio, determinazione e velocità.

Oltre a loro sono stati presentati altri tre nomi che hanno colpito per la propria storia come nel caso di Andrea e Franco Antonello, testimoni di resilienza e amore. Andrea, giovane con autismo, e suo padre Franco hanno scelto di trasformare la sfida della disabilità in un viaggio straordinario, portando un messaggio universale di speranza e inclusione. 

Leggi anche

Milano-Cortina 2026, Coventry: "Vogliamo Olimpiadi sicure, mai pensato di escludere Israele"

Con loro ci sarà Dario Pivirotto, classe 1936, originario di Vinigo di Cadore, che ha già portato la Fiamma Olimpica nel corso dei Giochi di Cortina 1956 e Torino 2006, nel segno di una continuità e di un legame tra generazioni che dimostra come la passione per lo sport non si spegne mai. A conclusione sarà presente anche Lucia Tellone, chef abruzzese che ha ridato vita al forno comunitario del suo paese dopo essere stato fermo per trentacinque anni oltre a insegnare a cinque anni l'arte del pane a bambini e adulti. 

Per conoscere i nomi dei nuovi tedofori occorrerà attendere il prossimo 26 ottobre in una simbolica visto che mancherà un mese all'accensione della Fiamma Olimpica fra le rovine di Olimpia, un segnale che le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte e non c'è più tempo da attendere. 

pennetta
bagnaia
achille lauro
milano-cortina 2026

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri
Notizie del giorno
Vedi tutti
15:33
Juve, altro colpo... in prospettiva: completata l'emissione di un bond da 150 milioni
15:32
Busquets, l'omaggio di Ramos: "Uno dei più grandi di sempre"
15:11
Udinese, per Buksa frattura di zigomo e naso
15:10
Lo sport tra gli argomenti della XIX edizione del MAF
15:10
Milano-Cortina 2026: Achille Lauro, Flavia Pennetta e Pecco Bagnaia saranno i primi tedofori