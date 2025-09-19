Milano-Cortina 2026, Coventry blinda i Giochi: "Vogliamo Olimpiadi sicure, mai pensato di escludere Israele"

Coventry ha inoltre elogiato l'Italia per il lavoro svolto nel corso di questi mesi di preparazione ai Giochi e, a seguito della tre giorni vissuta a Milano, si è detta soddisfatta per il clima incontrato e per il lavoro svolto sinora: "Devo dire che a Milano come a Cortina ho colto lo spirito che i partecipanti incontreranno durante le Olimpiadi e sono rimasta particolarmente colpita - ha sottolineato la presidente del CIO -. Non c'è tempo da perdere per quanto riguarda la consegna dei lavori. In Italia si percepisce una passione meravigliosa per lo sport e tutto quello che riguarda le Olimpiadi. Lo abbiamo visto sin dall'inizio e ci auguriamo che ci possano essere ulteriori opportunità di crescita".