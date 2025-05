Ghedina lancia Cortina verso le Olimpiadi: "Stiamo recuperando i ritardi , Brignone penso ci sarà solo se può far risultato"

Innanzitutto sono tutte Olimpiadi italiane come Cortina 1956 o Roma 1960. È un bel traguardo per il nostro paese, anche se, a differenza di Torino, possiamo parlare per la prima volta di Olimpiadi allargate in maniera tale da utilizzare le opere già esistenti rinnovandole o mettendole a posto. Abbiamo visto le ultime esperienze a Sochi, Pyeongchang o Pechino, dove si sono realizzate infrastrutture enormi senza che venissero più utilizzate. Io mi auguro che ciò non ricapiti e la pista di Cortina non possa far la fine di quella di Torino.