Fonti ambasciata Usa: ai Giochi di Milano-Cortina componente investigativa dell'Ice

"Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana"

26 Gen 2026 - 21:18
"Il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato svolge un ruolo guida in materia di sicurezza degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di Sicurezza Diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell'Ice". Così fonti dell'ambasciata Usa a Roma.

"Come ha osservato il Dipartimento per la Sicurezza Interna, ovviamente l'Ice non svolge operazioni di controllo dell'immigrazione in Paesi stranieri" aggiungono le stesse fonti. "In occasione delle Olimpiadi, l'Homeland Security Investigations dell'Ice supporta il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il Paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana".

