Fonti ambasciata Usa: ai Giochi di Milano-Cortina componente investigativa dell'Ice

"Come ha osservato il Dipartimento per la Sicurezza Interna, ovviamente l'Ice non svolge operazioni di controllo dell'immigrazione in Paesi stranieri" aggiungono le stesse fonti. "In occasione delle Olimpiadi, l'Homeland Security Investigations dell'Ice supporta il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il Paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana".