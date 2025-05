Napoli, Di Lorenzo: "Conte un fenomeno, avevamo bisogno di lui per tornare a questi livelli"

Anche Giacomo Raspadori fa festa: "Non ci sto capendo niente, sono completamente in estasi - le parole dell'attaccante -. Questa serata è stata il coronamento di una stagione di grande sofferenza e grande lavoro. Ci siamo meritati questo traguardo, insieme a questa gente che ci ha dimostrato un calore e una vicinanza fantastica. Ora pensiamo a festeggiare, non c'è niente di più bello da fare in questo momento. Arrivare allo stadio oggi è stato il momento più emozionante da quando sono qui, non potevamo che regalare questa gioia a chi fa tanti sacrifici per seguirci".